Em audiência, carnavalescos pedem mais apoio

Representantes das escolas de samba, cordões e blocos carnavalescos pediram, durante audiência nesta sexta-feira (31), melhorias na estrutura para o Carnaval de 2024. O debate foi proposto pelo vereador Valdir Gomes e convocado pela Comissão Permanente de Cultura da Casa de Leis, composta pelos vereadores Ronilço Guerreiro (presidente), Junior Coringa (vice-presidente), Beto Avelar, Professor Juari e Gilmar da Cruz.

Os desfiles de Carnaval ocorrem na chamada Praça do Papa, que fica nas proximidades de um cemitério e não tem estrutura e iluminação adequadas. Já os blocos concentram-se na região da Esplanada Ferroviária e tem atraído bastante público. O vereador salientou a necessidade de retomar os concursos de fantasia e garantir que a estrutura melhor resulte em mais segurança para todos.

Para o ex-presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Coelho Catharinelli de Oliveira, a estrutura do Carnaval precisa ser melhorada. “Estamos naquele local desde 2011. Para nós, a Praça do Papa é um local adequado, mas precisa melhorar a estrutura. Estamos com a mesma estrutura desde 2011. Sugiro que a Liga e as escolas de samba relatem o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, naquele espaço”, disse.

Representando a Fundação de Cultura do Estado, a presidente do Bloco Cordão, Silvana Valu, destacou a necessidade de se organizar o Carnaval com mais antecedência. “Precisamos organizar o Carnaval com mais antecedência. Esse ano, foi tudo realizado a toque de caixa e não houve tempo hábil para discutir o que era necessário. Mesmo assim, tentamos fazer, dentro do possível, o que deu para fazer. Estamos abertos a essa nova discussão”, disse.

