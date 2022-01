Elizangela é internada por sequelas de COVID-19

A atriz Elizangela, de 67 anos, foi internada em estado grave por sequelas de COVID-19 na noite de quinta-feira (20), em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Ela está no Hospital Municipal José Rabello de Mello.

Segundo o G1, o estado da atriz é tão delicado que ela quase teve que ser intubada. A assessoria da prefeitura informou que a atriz é contra a vacinação e não tomou nenhuma dose contra o COVID-19.

Na manhã desta sexta-feira (21), ela estava estabilizada no CTI (Centro de Terapia Intensiva). Apesar do quadro, testes mostraram que ela não está mais com o coronavírus.

Elizangela é conhecida por papéis em mais de 30 novelas. A última atuação foi em “Adona do Pedaço”, de 2019.