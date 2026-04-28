Eduardo Giannetti é o imortal da ABL na palestra da ASL do mês de abril

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras realiza seu primeiro Chá Acadêmico do ano na ASL nesta quinta-feira, dia 30, com o imortal Eduardo Giannetti, da Academia Brasileira de Letras, abrindo o ciclo 2026 do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais” ─ que é desenvolvido em parceria entre a ASL e o Governo do Estado, por meio da Setesc – Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura – e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). O evento será às 19h30min, presencial e com entrada franca no auditório da ASL, na rua 14 de Julho, 4653, em Campo Grande.

“Literatura e Legado” será o tema da palestra. O Chá Acadêmico terá também na sua programação da noite os tradicionais projetos com a UFMS e a Confraria SociArtista.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, comentou sobre a palestra que a literatura permite ao autor transcender através da memória histórica, sendo a escrita responsável por um legado ético entre gerações.

EDUARDO GIANNETTI

Eduardo Giannetti da Fonseca é natural de Belo Horizonte. Cadeira número 02 da Academia Brasileira de Letras, é economista, filósofo, professor, autor e palestrante brasileiro, formado na FEA (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade) e em Ciências Sociais pela FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas), ambas da Universidade de São Paulo. Possui doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge, onde também foi professor.

Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Teoria Econômica, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia e teoria econômica, história do pensamento econômico, economia do bem-estar, ética e economia. Sua atuação profissional é marcada pela singular capacidade de conciliar a teoria econômica com a ética e a filosofia, sendo conhecido por estudos que combinam ferramentas de análise estatística com diferentes áreas das ciências humanas, como a sociologia e a psicologia.

Como autor, Giannetti é uma das vozes mais respeitadas do pensamento contemporâneo brasileiro, É autor de diversos livros e artigos, já tendo sido traduzido para diversos idiomas, sendo vencedor de dois Prêmios Jabuti (pelos livros Vícios privados, benefícios públicos? e As partes & o todo). Destacam-se ainda sucessos como Autoengano e Trópicos utópicos, livros que consolidam seu perfil de humanista dedicado a analisar os dilemas da civilização e da identidade brasileira sob uma ótica interdisciplinar.

LUCIANA RONDON

O projeto da Confraria SociArtista com a ASL traz arte visual à Academia com Luciana Rondon, que é formada em Psicologia pela UCDB e artista visual desde 2018; já expôs em diversas instituições e mostras de artes. É também autora do livro Motivando Sempre e coautora dos livros: Planejamento estratégico para a vida; Vida: inspiração dos guardiões do farol; 101 Reinvenções, um estudo sobre a influência da linguagem do poeta Manoel de Barros sobre a criação literária do Estado do Mato Grosso do Sul . Suas pinturas estão presentes no livro “No Mundo Encantado de Luciana”.

DUO OPUS VIVARE

A apresentação do projeto “Música Erudita e suas Fronteiras” – realizado em parceria pela ASL e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul dentro do projeto “Movimento Concerto” – será com o Duo Opus Vivare, de Evandro Dotto e Hudson de Souza Campos. Evandro é violonista, professor, produtor e pesquisador, sendo bacharel em violão pelo Conservatório Brasileiro de Música – RJ, licenciado em música pelo Instituto Claretiano, pós-graduado em Educação Musical pela UNIS-MG e mestre em música pela UFMG. Participou de diversos festivais nacionais e internacionais, com destaque para II Festival Internacional de Guitarra “Maria Luísa Anido” em Morón Argentina, no qual foi violonista convidado. Possui vários projetos na área musical. Hudson de Souza Campos MS. Cursou Licenciatura em Música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduação em Arte e Cultura Regional de Mato Grosso do Sul na Faculdade Novoeste e é Mestre em Arte na UFMS pelo ProfArtes. É músico colaborador nas ações da Banda Sinfônica da UFMS e participou de inúmeros projetos musicais no Estado, tendo estudado com grandes professores do Brasil e do exterior. Atua como professor de práticas em conjunto e iniciação ao clarinete nas atividades da Escola de Música de UFMS.

Serviço

Chá Acadêmico – ABL na ASL, Palestras Imortais – ;Eduardo Giannetti

“Literatura e Legado”;

Dia 30 de abril de 2026, às 19h30;

(Com os projetos “Música Erudita e suas Fronteiras”, com a UFMS; e “Arte da Academia”, com a Confraria SociArtista);

Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653;

Entrada franca | Evento presencial | Traje esporte.