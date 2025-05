E tem oficinas grátis de Animação Frame a Frame e Rotoscopia

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 12 de maio por meio de formulário online

O MIS-MS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), unidade da Fundação de Cultura do Estado, abre inscrições para a Oficina de Animação Frame a Frame e Rotoscopia, que será ministrada pelo professor Régis Rasia entre os dias 24 e 31 de maio. A atividade ocorrerá em quatro encontros distribuídos ao longo de dois dias, com turmas no período da manhã, das 9h às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h. São oferecidas 15 vagas, voltadas ao público a partir de 16 anos, mediante envio de carta de intenções. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de maio por meio de formulário online.

A oficina terá caráter prático, abordando fundamentos e técnicas de animação quadro a quadro e rotoscopia — processo em que imagens em vídeo são usadas como base para criação de animações com aparência mais fluida e natural. No primeiro encontro, os participantes terão contato com os conceitos básicos da animação e farão testes em mesas digitais.

Nos encontros seguintes, serão desenvolvidos exercícios de ritmo, sobreposição e gestos animados. Ao final, cada aluno realizará uma produção prática, individual ou em grupo. O objetivo é proporcionar uma imersão completa nos princípios da animação independente e autoral.

Régis Rasia, responsável pela oficina, é doutor e mestre em Multimeios pela UNICAMP e professor do curso de Audiovisual da UFMS, onde leciona disciplinas ligadas à animação, montagem e pós-produção. Ele também desenvolve pesquisas nas áreas de cinema experimental, filme-ensaio e cinema brasileiro.

Serviço: A oficina contará ainda com a monitoria de Isabelle Pereira, Mileny Miyashiro, Larissa Neves e Gabrieli Abreu. As aulas acontecerão no terceiro andar do MIS-MS, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no Centro de Campo Grande. O formulário de inscrição está disponível em: https://forms.gle/zmWXrCtmY1QgXriT6.

Com Fundação de Cultura

