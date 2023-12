E se sequestrassem o Papai Noel no Natal? Confira a indicação de filme natalino de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

Nessa semana todas as indicações serão animações para você assistir com as crianças.

A indicação de hoje é o filme O estranho mundo de Jack.

Sinopse

Jack Skellington é o Rei das Abóboras e o responsável por fazer o Halloween acontecer todos os anos. Quando Jack visita a Cidade do Natal, ele fica encantado com toda a atmosfera alegre e aconchegante da época natalina. Jack tenta reproduzir o natal na Cidade do Halloween com experimentos químicos, mas ele não obtém muito sucesso, então resolve sequestrar o Papai Noel e substituí-lo na noite de natal. Mas um especialista em terror não é o mais adequado para alegrar o Natal.

Confira o trailer de O estranho mundo de Jack:

Ficha técnica

Duração: 1h26m.

Ano de lançamento: 1993.

Gênero: Animação.

Diretor: Henry Selick

Produzido por: Tim Burton e Denise Di Novi.

Disponível no Disney Plus.

Bônus

Confira o vídeo de This is Halloween, a música de abertura do filme:

