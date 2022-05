Dono de fazenda Pantaneira exibe TBT de gravações de “Pantanal”

A novela Pantanal vem sendo assistida por milhares de telespectadores que tem acompanhado o remake da novela que foi sucesso na antiga Manchete, mas o que poucos se deram conta foi que o local de gravação, é o mesmo.

A bela casa do personagem José Leôncio é a mesma da década da primeira gravação em 1990, e o proprietário do local na década de 90, Guilherme Rondon vem partilhando um pouco das gravações e de lembranças daquela época, como exemplo disso foi feito um TBT no último 31 de março. Esta propriedade foi de seu bisavô e ele pode refazer a foto com todo o elenco.

As fotos do antes e depois com os personagens e atores também guardam lindas lembranças de como foi e quem eram os personagens “#TBT desse feliz reencontro no pantanal com o amigo Marcos Palmeira, 32 anos depois, conhecer os queridos Alanis Guillen ( a Juma), e José Loreto (Tadeu desta nova gravação), e relembrar as queridas Cristiane Oliveira, @luludami juntos com Clau de Medeiros.” dizia a homenagem feita por Rondon.