Documentário regional “Pé de Histórias Árvores que Guardam Nossas Memórias” estreia dia 30

O documentário Pé de Histórias: árvores que guardam nossas memórias, faz uma viagem por Mato Grosso do Sul, com foco em suas árvores. São espécies da flora que contribuíram com o desenvolvimento econômico, abriram estradas, fundaram cidades, influenciaram nos costumes, ajudaram na criação de uma gastronomia regional, divulgaram a música, contribuindo assim na formação da identidade de Mato Grosso do Sul. Sete espécies são abordadas: peroba-rosa, erva-mate, quebracho, pequi, guavira, pé de cedro e jenipapo. São árvores que despertam memórias, emoções e fazem parte da vida da população.

O lançamento acontece no dia 30 de novembro, às 19h30, na Estação Cultural Teatro do Mundo. O projeto tem investimento do Fundo de Investimentos Culturais/FIC, através da Fundação de Cultura de MS e Governo do Estado. O documentário é uma realização da equipe da Deslimites e tem direção de Lu Bigatão Rios, roteiro de Rosiney Bigattão, edição de Carlos Dielh, apresentação de Nereu Rios, produção de Fernanda Kunzler, música de Antônio Porto, direção de fotografia de Deivison Pedrê, e tantos outros profissionais que participaram da equipe.

Foi um ano de trabalho entre pesquisa, captação de imagens, edição e pós-produção. A equipe viajou para diversas regiões de Mato Grosso do Sul para pesquisar as árvores que fazem parte da história do Estado e da vida das pessoas. Na região de Dourados, a espécie abordada foi a Peroba-Rosa, uma das árvores mais nobres das matas brasileira, que foi praticamente dizimada, para a construção de casas, pontes e móveis. Na região de fronteira Brasil e Paraguai, o destaque é Erva-Mate, que faz parte do cotidiano da maior dos sul-mato-grossenses.

Na reserva Kadiwéu, a equipe confere a importância do Jenipapo para as pinturas ancestrais dessa etnia. Em Coxim, um exemplar do Cedro-Rosa, ganhou fama nacional através da canção de Zacarias Mourão, Pé-de-Cedro. A Guavira é o destaque na região da Serra da Bodoquena, uma das espécies que mais traz boas memórias para quem já experimentou a fruta. Em Rio Verde, o destaque é o Pequi, presente na culinária de inúmeros estados brasileiros. Em Porto Murtinho, a história retratada é da árvore Quebracho, mostra um capitulo pouco conhecido pela população, mas que ajudou no desenvolvimento da região, à custa da extinção da espécie.

Com informações Fundação de Cultura