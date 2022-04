Dinâmica muda e Douglas, Eslovênia e Paulo André se enfrentam no 11° paredão do BBB 22

O 11°paredão do Big Brother Brasil 22 pegou os brothers de surpresa na noite de ontem (01). Estreante no paredão, Eslovênia enfrenta P.A (Paulo André) e D.G (Douglas Silva), a votação já está aberta e o próximo eliminado da edição será divulgado amanhã (3).

Assim como P.A, a sister foi indicada pelo Líder, Gustavo, enquanto D.G foi o mais votado pela casa com cinco votos, a segunda mais votada foi Lina, que recebeu quatro votos e ficou de fora da berlinda. Não houve prova Bate e Volta.

No momento da votação, Gustavo teve que decidir entre os escolhidos para o monstro da semana, Arthur e P.A, quem iria direto ao paredão. O líder indicou Paulo André e justificou que o brother seria o mais votado pela casa e por isso gostaria de mexer nas estruturas da votação. Em seguida, ele indicou a Eslô por nunca ter ido ao paredão.

Após a eliminação de domingo, haverá uma nova prova do Líder e mais uma formação de paredão com eliminação prevista para terça-feira (5).

Com as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na sexta-feira (1), Tadeu Schmidt teve de apresentar o programa de um estúdio direto do Jardim Botânico.

Com informações da Folhapress.