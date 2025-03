Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo são celebrados com espetáculos gratuitos no Sesc

Evento trará artista circense da Bélgica para apresentação que une dança e malabarismo

Considerada a quinta arte, o teatro é uma das linguagens artísticas mais comuns e populares da sociedade. Em 1961 o Instituto Internacional do Teatro, como forma de celebrar, reconhecer e divulgar o teatro, criou o Dia Mundial do Teatro. Já no Brasil, o dia 27 de março também celebra o Dia do Circo, em homenagem ao palhaço Piolin, um dos mais famosos do país, que ganhou fama na década de 1920, sendo referenciado até hoje. Como forma de promover as datas, o Sesc MS realiza o ‘Prosa – Mostra Sesc de Teatro e Circo’, de 26 a 29 de março.

Serão três espetáculos sobre o tema, com apresentações de Campo Grande, Dourados e uma internacional, com artista da Bélgica. Na quarta-feira (26) a programação deu início com o espetáculo ‘Cordel do amor sem fim’, do grupo Arrebol Cultural, da Capital. A programação busca equilibrar as duas linguagens, com dois dias de espetáculos teatrais e dois dias de apresentações circenses.

Com artistas fora do eixo de Campo Grande, o objetivo da instituição foi expandir a programação. “No caso do Lê Chapeau, de Dourados, foi uma escolha natural, já que a gente já conhece a qualidade do trabalho deles. No caso do espetáculo ‘Esfera’ com a Pauline Zoe, tive a oportunidade de assistir no ano passado, quando fui para o Ispiaí, festival de circo que acontece em Poconé/MT, e conversando com a equipe achamos que seria uma ótima oportunidade de diversificar a nossa programação trazendo o espetáculo para cá”, relata o analista em cultura do Sesc Teatro Prosa, Paulo Oliveira.

Para Oliveira, a proposta de trazer um artista internacional pode despertar ainda mais interesse e curiosidade no público, além de promover o intercâmbio cultural. “Experiências assim são sempre muito positivas. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental valorizar e prestigiar o que está sendo produzido aqui no estado. Temos artistas incríveis criando trabalhos potentes, que dialogam com a nossa cultura e com questões atuais. Então, o ideal é equilibrar, trazer espetáculos de fora, mas sem deixar de fortalecer e dar visibilidade para a produção do MS”, reforçou.

Ampliar o saber

O profissional destaca que a programação gratuita promove a ampliação do acesso à arte. “Queremos que todos tenham acesso. Acreditamos que as artes cênicas são essenciais para aproximar as pessoas da arte. Também buscamos trazer uma diversidade de modos de fazer arte para que cada pessoa se identifique e tenha novas experiências”.

Oliveira reforça ainda que recepção do público as programações do Sesc é positiva. “O nosso público é bem diverso, desde quem já acompanha teatro e circo até pessoas que têm o primeiro contato com essas linguagens em nossas programações. Como tudo é gratuito, conseguimos atrair muitas pessoas. Além disso, buscamos sempre trazer espetáculos que dialoguem com diferentes faixas etárias e interesses, garantindo que todo mundo encontre algo que faça sentido para si”, finaliza.

Confira a programação:

27/03 – 19h

Espetáculo “O tempo lá fora é diferente” com Fresta Teatro (Campo Grande/MS)

O espetáculo “O tempo lá fora é diferente”, dirigido por André Tristão, explora a multiplicidade e a complexidade do conceito de tempo, por meio de uma série de cenas que misturam realidade, memória e fantasia. O público é conduzido por uma série de situações em que o tempo é apresentado como um elemento fluido e imprevisível. Desde o embarque simbólico em um voo que desafia as leis da física e da lógica, até o cotidiano exaustivo de uma mãe dekassegui, as personagens se confrontam com os limites e as possibilidades do tempo em suas vidas.

Em uma atmosfera que alterna entre o poético e o surreal, o espetáculo tece uma narrativa sobre as escolhas, os arrependimentos e os desejos que marcam o percurso das personagens, sempre sob a sombra da passagem inexorável do tempo.

Por meio de uma sucessão de imagens poderosas e diálogos carregados de significado, “O tempo lá fora é diferente” convida o público a refletir sobre a natureza do tempo e seu impacto nas nossas vidas. A cada cena, somos levados a questionar o que realmente significa viver o presente, o passado e o futuro, e como esses conceitos influenciam nossa percepção da realidade. Classificação: 12 anos

28/03 – 19h

Espetáculo “Esfera” com Pauline Zoe (BA/Bélgica)

A artista em “Esfera” une a dança, o malabarismo, o bambolê, a roda cyr e a acrobacia criando coreografias poéticas e elaboradas. Um espetáculo muito emocionante que transporta o público para um outro estado de sensibilidade. Em um ambiente contemporâneo e emotivo onde existem muitos círculos, de todos os tamanhos, com os quais a artista cria movimentos fluidos e figuras geométricas com cada um destes elementos que predominam no espetáculo, cada um com seu significado. Classificação Livre

29/03 – 16h

Espetáculo “Cabaret du Chapeau” com Circo Le Chapeau (Dourados/MS)

Um show de variedades circenses, onde o Circo Le Chapeau recebe artistas convidados para juntos apresentarem seus melhores números. Um espetáculo que em 2025 completa 10 anos de estrada, levando a arte do circo e a alegria por onde passa. Junte-se a esses palhaços, malabaristas, acrobatas, equilibristas e venha conhecer a magia do Cabaret Du Chapeau e celebrar esse grande encontro. Viva o Circo. Classificação Livre.

Por Carolina Rampi