Dia Mundial do Gato: veja benefícios e dicas de ter um bichano

Nesta sexta-feira (17) é comemorado o Dia Mundial do Gato. A data foi criada por uma instituição italiana, com o objetivo de promover uma campanha contra os maus-tratos contra os bichanos. Eles são tão especiais que ganharam três datas comemorativas.

A ideia do Dia Mundial do Gato se espalhou pelo mundo. Diversas ONG’s (Organizações Não Governamentais) e instituições de apoio aos animais aproveitam a data para promover a adoção de gatos abandonados.

Já no dia oito de agosto, é celebrado o Dia Internacional do Gato, criada em 2002, por iniciativa da International Fund for Animal Welfare, para debater e conscientizar os donos como cuidar corretamente dos seus gatos.

Segundo o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), existem aproximadamente 22,1 milhões de gatos domésticos no país. Na maior parte do tempo são animais calmos e que dormem durante longas horas do dia, porém os bichanos tem picos de energia, momento em que é necessário que o tutor realize brincadeiras com os pets, para que assim eles gastem energia.

Ao contrário do que muitos acreditam, gatos não são animais antissociais, pelo contrário, são animais companheiros e que sempre estão em busca de carinho e atenção dos humanos. Para muitos especialistas, o gato também auxilia na redução da ansiedade e no senso de responsabilidade por parte do tutor.

Barulho terapêutico

O ronronar é um ruído contínuo produzidos pelos gatos, proveniente da contração e dilatação do glote, estrutura que fica na laringe. Ele ainda não é completamente entendido por especialistas, mas pode ser provocado por felicidade, amor e conforto.

Gatos e saúde mental

Em 2008, um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, com quase 4.500 voluntários, mostrou que ter um gato em casa reduz em até 30% o risco de ataque cardíaco por proporcionar redução do estresse e maior relaxamento.

Praticidade

Diferente dos doguinhos, os gatos não precisam tomar banho em pet shops e nem sair para passear na rua, por isso são considerados animais mais práticos para se ter em casa. Mas é preciso leva-lo regularmente ao veterinário, manter a vacinação em dia e realizar a castração, para evitar o surgimento de doenças no caso de gatas e de maus hábitos, como o marcar de território, no caso dos gatos.

Brincadeiras diárias, principalmente as que simulam a caça são essenciais. A escovação dos pelos não pode ser deixada de lado, para que o animal não engula pelos no momento da lambedura.