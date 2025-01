Dia do Leitor: Enquete aponta os livros mais lidos pelos sul-mato-grossenses em 2024

No dia 7 de janeiro, celebra-se o Dia do Leitor, uma data para enaltecer a conexão única entre leitores e histórias que marcam vidas. Em comemoração, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) realizou uma pesquisa especial em suas redes sociais, perguntando aos seguidores: “Qual foi o seu livro mais marcante de 2024?” A resposta foi um mergulho na diversidade literária, com dez obras mais citadas que refletem a pluralidade de gostos e gêneros dos leitores sul-mato-grossenses.

Entre os títulos destacados estão:

Torto Arado – Itamar Vieira Junior Queridos Sentimentos – Mukissz Caixa d’Água: Um Amor que Vale a Pena – Febraro de Oliveira Oração para Desaparecer – Socorro Acioli O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett Guia de Pássaros do Cerrado O Vermelho e o Negro – Stendhal El Diablo Sabe Mi Nombre – Jacinta Escudos Saga Harry Potter – J.K. Rowling Cem Anos de Solidão – Gabriel García Márquez

De obras clássicas a produções contemporâneas e independentes, os títulos refletem a pluralidade de gostos e o poder da literatura em conectar realidades e tempos diferentes. O destaque para o Guia de Pássaros do Cerrado mostra também o interesse pelo conhecimento local e a valorização da identidade sul-mato-grossense.

A Fundação de Cultura de MS convida a população a conhecer a Biblioteca Estadual Isaías Paim, localizada no Memorial da Cultura e da Cidadania, em Campo Grande. Com um acervo diversificado que abrange literatura nacional e internacional, obras de pesquisa e publicações regionais, a biblioteca é um espaço de encontro entre leitores e histórias. Além de oferecer empréstimos de livros, a biblioteca se destaca como um local para estudos e troca de saberes.

Outro projeto que tem incentivado o hábito de leitura é o Troca Book, uma iniciativa permanente da FCMS. O projeto promove a circulação de livros por meio da troca, permitindo que leitores compartilhem e descubram novas histórias, criando uma dinâmica de leitura acessível e inclusiva.

“O livro tem o poder de nos transportar para outros mundos, de nos conectar com histórias e personagens que nos transformam”, destaca Aparecido Melchiades, coordenador da biblioteca Isaías Paim. Ele também reforça o convite para que os leitores conheçam o espaço e participem do Troca Book.

Para a FCMS, o engajamento do público na pesquisa reforça a importância de ações que incentivem o hábito de ler. Segundo o diretor-presidente da Fundação, Eduardo Mendes Pinto, “a leitura é um ato revolucionário, que amplia horizontes, resgata memórias e alimenta a imaginação. Comemorar o Dia do Leitor é celebrar o poder transformador dos livros”.

Neste Dia do Leitor, a FCMS celebra não apenas os livros, mas também os leitores que, com suas escolhas e paixões literárias, dão vida à literatura em Mato Grosso do Sul. Que essa data inspire novos capítulos de leitura e conhecimento para todos!

Com informações da Fundação de Cultura de MS.