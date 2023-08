Dia do gamer: confira 5 jogos que marcaram gerações

Dia 29 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Gamer

A data foi escolhida na Espanha como uma forma de celebrar os benefícios de jogar games eletrônicos. No Brasil, 3 em cada 4 pessoas se entretém com jogos eletrônicos, o que equivale a 74,5% da população brasileira, de acordo com a Pesquisa Game Brasil.

Entre os gamers, a faixa etária predominante é de pessoas entre 20 e 24 anos. E as mulheres representam 51% dos jogadores brasileiros.

Confira abaixo 5 jogos nostálgicos:

Super Mario Bros

Salvar uma princesa em perigo nunca foi tão divertido (e desafiador). O encanador Mario e seu irmão Luigi fizeram a infância de muitos gamers nesse jogo multijogador lançado em 1983 pela Nintendo. E enquanto percorriam diversos cenários em busca da Princesa Peach, o jogador precisava desenvolver estratégias que se adaptassem ao ambiente em que seu personagem estava para chegar até a bandeira sem morrer para os inimigos.

Bomberman

Lançado no mesmo ano que Super Mario Bros, Bomberman é um jogo de estratégia em que o jogador tem que explodir blocos de parede para criar um caminho, tomando cuidado para não morrer para suas próprias explosões ou atingir os blocos errados.

Sonic

Sonic é uma raposinha azul super veloz que corre em busca de argolas douradas em cenários praianos e cheios de obstáculos. O jogo é um lançamento de 1991 da Sega.

Donkey Kong

Em Donkey Kong, o player assume o personagem de um gorila tentando descer plataformas para chegar na saída. Mas nem tudo é tão fácil, o jogador tem que desviar dos barris e usar as escadas corretas para conseguir chegar vivo ao final de cada percurso.

Mortal Kombat

Mortal Kombat é um dos jogos de luta mais famosos de todos os tempos. Jogado em dupla no formato X1, cada jogador tinha que desenvolver estratégias para aproveitar da melhor forma possível a habilidade do seu personagem e tirar a maior quantidade de vida do seu adversário em cada golpe e, assim, obter o fatality. O jogo foi lançado em 1992 pela Midway Games.