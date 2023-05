Dia das Mães: Feira do Artesão Livre apresenta artesanatos produzidos em presídios

Nesta quarta-feira, dia 10 de maio, terá início a 17ª edição da feira do artesão livre, um evento imperdível para quem procura opções de presentes originais para os Dias das Mães. A feira, que acontece a partir das 13 horas, reunirá uma ampla variedade de produtos artesanais confeccionados por mão de obra prisional em estabelecimentos penais da capital e interior de Mato Grosso do Sul.

Com aproximadamente 400 peças exclusivas, os visitantes terão a oportunidade de encontrar tapetes, esculturas, enfeites, utensílios, pinturas, arte em tecidos e muitos mais. Os preços dos itens começaram a partir de R$ 10, proporcionando opções acessíveis para todos os bolsos.

Uma novidade deste ano é que a feira do artesão livre adotou o formato híbrido, permitindo que as vendas ocorram tanto na exposição presencial, realizadas no Átrio do Fórum de Campo Grande, como através do aplicativo WhatsApp. Dessa forma, as pessoas que não puderem comparecer ao evento pessoalmente ainda poderão adquirir os produtos artesanais de forma prática e segura.

O evento é resultado de uma parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e Ministério Público Estadual, representado pela 50ª Promotoria de Justiça. Além disso, conta com o apoio do Conselho da Comunidade de Campo Grande e do Instituto Ação pela Paz. A edição deste ano também teve a contribuição da Faculdade Mackenzie, de São Paulo, que colaborou com a produção da identidade visual do evento.

O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de maio, das 13h às 18h 9quarta-feira) na quarta-feira e das 12h às 18h na quinta-feira. O local da feira será o Átrio do Fórum de Campo Grande, localizado na Rua da Paz, nº 14.

Serviço

Evento: 17ª Edição da Feira do Artesão Livre

Data: 10 e 11 de maio

Horário: 13h às 18h (quarta-feira) e 12h às 18h (quinta-feira)

Local: Átrio do Fórum de Campo Grande – Rua da Paz, nº 14.

Acesso Catálogo Virtual: https://chat.whatsapp.com/DneTcQ1CtB80T6xCV6xfrQ

