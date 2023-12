Dezembro começou e vamos de indicação de série para ver nesse Natal?

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é a minissérie Dash & Lily.

Sinopse

Lily (Midori Francis) é uma garota alegre que AMA o Natal. Já Dash (Austin Abrams) é ranzinza e odeia o Natal (quase um Grinch).

Como Lily tem dificuldade em fazer amigos, e tá encalhada já faz muito tempo, seu irmão sugere que ela escreva alguns desafios literários em seu caderninho e o esconda na sua livraria favorita, local onde Lily passa a maior parte do seu tempo.

Dash encontra o caderno e decide encarar a brincadeira para saber quem é garota por trás daquelas pistas. Com isso, Dash e Lily entram numa aventura de trocar desafios entre si para que eles saiam de suas zonas de conforto e fiquem menos solitários, mesmo que à distância, na época mais natalina do ano.

Ficha técnica

Número de temporadas: 1.

Número de epísódios: 8.

Duração (média): 23 minutos por episódio.

Ano de lançamento: 2020.

Status: Encerrada.

Dísponível na Neflix

Indicação bônus

Se você assiste muitos filmes e séries ou é aquele tipo de pessoa que nunca lembra o nome do filme que assistiu ou o episódio da série que parou, por que não guardar todas essas informações num aplicativo?

O TV Time é um app disponível para Android e IOs onde os usuários podem catalogar, dar nota, comentar e escolher os seus personagens favoritos de suas obras audiovisuais.

Que tal baixar o app depois que assistir a série indicada hoje? E me conta, você é uma Lily que ama o natal, ou um Dash que odeia?

