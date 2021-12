“Desabafo” pessoal, jovem com paralisia lança livro na Capital

Caio Henrique Romero é um jovem com muita consciência do seu papel na sociedade. Portador de paralisia cerebral, ele vai lançar um livro sobre sua história no dia de hoje, às 19 horas, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

“O Diário do Caio Henrique” traz conteúdos relacionados à vida do autor, crescimento pessoal e profissional, dificuldades enfrentadas para alcançar seus objetivos e as vitórias alcançadas, tudo ilustrado com fotos. Aborda também temas relacionados à determinação, persistência, força de vontade, acessibilidade, resiliência e muitos outros assuntos, com frases de sua autoria.

“Meu livro é um desabafo onde eu conto minha história de vida desde o nascimento até a atuação profissional, para que possamos ter uma sociedade mais libertadora, igualitária e inclusiva. A partir do momento que você tem a aceitação completa da situação, fica mais fácil você lidar com a vida. Minha mãe, quando ela estava chorando pelos nãos recebidos, ela encontrou uma escola que disse: ‘a gente aceita o seu filho aqui; o que a gente não souber ele vai nos ensinar’. Aí eu tive a oportunidade de estudar e aprender muitas coisas”.

A subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma Nantes de Matos, disse que a cultura é um excelente caminho para a inclusão social. “Temos que valorizar as pessoas que chegam à sociedade por meio da cultura. Segundo dados de 2010 do IBE, 23,9% da população possui alguma deficiência. Estas pessoas estão cada vez mais indo para o mundo do trabalho, da cultura, do turismo, da sociedade. Precisamos dar visibilidade para estas ações”.

O livro “O Diário do Caio Henrique” será lançado neste sábado, às 19h, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim. O endereço do Memorial da Cultura e da Cidadania é na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.