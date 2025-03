Delas Day oferece oportunidades para conectar mulheres no empreendedorismo e na cultura

Evento contará com workshops, oficinas e cursos voltados para o aperfeiçoamento profissional de mulheres, incluindo artistas e empreendedoras culturais

Em comemoração ao Mês Internacional das Mulheres, será realizado o “Delas Day” nos dias 26 e 27 de março, no Bosque Expo, a partir das 13h. O evento, dedicado ao empreendedorismo feminino, oferecerá uma programação com palestras, cursos, workshops e oficinas voltados para o aperfeiçoamento profissional das mulheres. Entre os diversos setores abordados, a cultura terá destaque, com espaços dedicados ao aprimoramento artístico e à valorização das mulheres no cenário cultural.

O evento contará com a presença de nomes como Mariana Rios, Anna Hickmann, Camila Renaux, entre outros. A programação inclui palestras e cursos que visam aprimorar o trabalho das mulheres nas artes, abrangendo diversas áreas como artesanato, engajamento de artistas nas redes sociais, gastronomia, atuação, escrita e muito mais. As participantes terão a oportunidade de aprender sobre estratégias para alavancar suas carreiras e entender melhor a burocracia por trás dos bastidores, com foco em como conciliar arte e empreendedorismo de forma eficaz.

A programação contem palestas que incluem “O Poder da Emoção na Jornada Empreendedora”, de Elisama Santos, e “Mulheres na Internacionalização”, com Cintia Faleiro, da APEX Brasil. O evento também conta com oficinas práticas, como “Marketing e Posicionamento Digital” (Senac), “Aprenda a Fazer Pizzas”, “Aprenda a Fazer Queijos Artesanais”, “Aprenda a Fazer Molhos e Compotas”, além de cursos como “Como Fazer Biscoitos”.

O Delas Day é um evento realizado conjuntamente pelo Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc, Senac), INSTED, UFMS e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da FAEMS, UEMS, AMEMS, Banco do Brasil, CMEC, ASSOMASUL, Prefeitura de Campo Grande, TV Morena e Sistema OCB/MS.

Mulheres artistas também empreendem

Além do Delas Day, No dia 20 de março acontece a Rodada de Negócios no Sebrae, das 8h às 12h30. O objetivo é realizar, em parceria com o Sebrae/MS, uma rodada de negócios entre 10 lojistas de artesanato do Brasil com artesãos de MS. Após o evento, está programada a visita dos empresários à Feira Mãos que Criam.

A diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, disse que a expectativa é que a Rodada de Negócios deste ano dobre a meta em faturamento. “Os nossos artistas estão conseguindo viver da sua arte. Isso é muito importante e isso está diretamente relacionado à participação do Sebrae nos projetos da Fundação de Cultura. A Rodada de Negócios já é tradicional, este ano nós estamos trazendo doze lojistas, doze bons compradores, para que no mínimo a gente repita os números do ano passado, que em três horas a gente já tinha emplacado 350 mil. Eu acredito que vamos dobrar a meta, porque nós temos arte, nós temos talento para que isso de fato aconteça”.

Ela ainda destacou que o Delas Day é resultado de uma parceria entre diversas instituições, com o objetivo de oferecer oportunidades às mulheres de Mato Grosso do Sul. Segundo ela, a edição deste ano do evento tem como mote “Jornadas que inspiram novas histórias” e visa celebrar o protagonismo feminino.

“Nossa programação gratuita começa às 14h e segue até às 20h, trazendo uma variedade de atrações para as participantes. Teremos apresentações culturais, cursos em diversas áreas, como gastronomia, com aulas sobre fabricação de queijos, pizzas e ovos de Páscoa, além de palestras com convidadas de renome nacional e painéis, abordando temas relevantes para o público feminino”.

No dia 21 de março é a vez palestra “Políticas Públicas para o Artesanato” com um palestrante do Programa do Artesanato Brasileiro nacional, estadual e um representante do SEBRAE, na Feira Mãos que Criam, a partir das 16h30. O objetivo é discutir a apresentar as Políticas Públicas para os Artesãos nas esferas estaduais e nacionais.

A cantora Karla Korenel, fará o show de abertura do evento e afirmou para a reportagem do jornal O Estado que, eventos como o Delas Day são essenciais para fortalecer o papel da mulher na cultura e nas artes.

“Eles criam espaços onde as mulheres podem expressar suas vozes, compartilhar suas histórias e inspirar outras pessoas, criando espaços onde as mulheres podem expressar suas vozes, compartilhar suas histórias e inspirar outras pessoas. Participar desse evento permite que as mulheres ganhem visibilidade, reconheçam seu valor e conectem-se com outras mulheres que compartilham das mesmas paixões. É uma oportunidade de empoderamento, aprendizado e construção”, destaca.

Para seu show de abertura, Karla Korenel expressa sua empolgação e honra em participar deste evento prometendo muitoelegância e autenticidade. A cantora preparou um repertório que mistura músicas que refletem força, empoderamento e emoção, prometendo também algumas surpresas para o público.

“Estou muito honrada e empolgada em abrir o Delas Day com meu show! É uma oportunidade incrível de celebrar o protagonismo feminino em um evento tão especial. O figurino, escolhi algo que represente minha identidade artística. A apresentação será cheia de energia, com uma interação próxima com o público, porque quero que todos sintam a potência e a beleza desse momento”, revela.

Oportunidades

Segundo dados do Sebrae, até o 4º trimestre de 2024, 139 mil mulheres se tornaram empreendedoras em Mato Grosso do Sul, o que reflete o crescente protagonismo feminino no estado. Em resposta a essa realidade, o Delas Day traz em sua programação não apenas o empreendedorismo, mas também ações voltadas ao cuidado com a saúde mental e ao bem-estar das mulheres empreendedoras.

Renata Santos Portela, jornalista e empreendedora, compartilhou sua motivação para participar do Delas Day, evento que ocorrerá nos dias 26 e 27 de março. Para ela, o evento representa uma excelente oportunidade de investir em conhecimento, trocar experiências e expandir seu networking.

“Sou empreendedora, presto serviço de assessoria de imprensa e acredito que todo evento voltado ao meu segmento e que seja acessível, especialmente em um formato gratuito, vale muito a pena. O Delas Day traz nomes de grande visibilidade, e para mim, é uma chance incrível de crescimento pessoal e profissional”, afirma

A jornalista ainda destacou ainda sua admiração pela atriz e cantora Mariana Rios, mencionando uma conexão pessoal com a artista, que também enfrenta desafios semelhantes aos seus. “Quando descobri que ela sofre da mesma doença que eu e perdeu um filho, me aproximei muito dela pelas redes sociais. Para mim, assistir a uma palestra dela presencialmente será uma oportunidade única”, finaliza.

O Delas Day celebra o protagonismo feminino, indo além do empreendedorismo e destaca a importância do equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar pessoal. Em um cenário onde as mulheres enfrentam desafios como dificuldades econômicas, transição de carreira e a sobrecarga de funções familiares, o evento busca criar um espaço de apoio e reflexão sobre como conciliar múltiplos papéis. (Colaborou Carolina Rampi)

Serviço

O evento irá acontecer nos dias 26 e 27 de março, das 13h às 21h, no Bosque Expo, em Campo Grande. Para conferir a programação completa e se inscrever no evento, acesse o site oficial delasday.com.br.

Amanda Ferreira

