Deixa Falar e Mocidade da Nova Corumbá vencem desfiles de Carnaval em MS

Mocidade Independente de Nova Corumbá venceu o desfile das escolas de samba do município, localizado a 428 quilômetros de Campo Grande, nesta quarta-feira (22). No município pantaneiro, a Mocidade levou o título ao atingir 158,3 pontos na classificação geral.

Os desfiles aconteceram domingo (19) e segunda-feira (20) em Corumbá, e na segunda e terça-feira (21) em Campo Grande.

Esse é o bicampeonato da escola, que desfilou com 750 componentes em 22 alas e quatro carros alegóricos. Também pelo segundo ano seguido, a escola Major Gama aparecer na segunda posição, com 157,5 pontos. O terceiro lugar neste ano ficou com A Pesada, que somou 157,4 pontos no Carnaval mais tradicional de Mato Grosso do Sul.

Com o enredo “No grito dos oprimidos, a voz do povo ninguém vai calar e no toque do meu tambor a arara voa ensinando o amor para quem não sabe amar”, a escola campeã buscou relatar os sentimentos humanos e os questionamentos em relação ao posicionamento diante de fatos sociais.

Desfiles de Campo Grande

Com o enredo “Carnaval”, a escola de samba Deixa Falar se tornou tetracampeã no Carnaval 2023 de Campo Grande. A apuração dos votos ocorreu no início da noite desta quarta-feira (22), na Praça do Rádio Clube, localizada na região central da Capital.

A Deixa Falar ficou com o título somando 269,4 pontos, enquanto as tradicionais Vila Carvalho e Igrejinha – maior campeão do Carnaval campo-grandense – ficaram em segundo e terceiro, respectivamente, com 268,2 e 263,9 pontos.

Sem atender aos critérios técnicos da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), a Unidos do Aero Rancho foi eliminada da disputa antes do início da contagem dos pontos, ficando apenas seis escolas na corrida.

Na quarta colocação ficou a Cinderela Tradição do José Abrão, com 262 pontos, seguida pela Os Catedráticos do Samba, com 261,7 pontos, e pela Unidos do Bairro Cruzeiro, que fechou a lista de escolas com 259,1 pontos conquistados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.