Agenda cultural: de stand-up a feiras, fim de semana tem atrações para toda a família

Campo Grande tem ainda teatro, pista de patinação no gelo e espetáculo inspirado nas Guerreiras do K-pop

Maurício Manieri chega a Campo Grande neste sábado com turnê “Classics”

Campo Grande recebe neste sábado, dia 23 de maio, o cantor Maurício Manieri com a turnê “Classics – Inesquecível Tour”, em apresentação no Bosque Expo. O espetáculo promete uma verdadeira viagem musical pelos grandes clássicos nacionais e internacionais das décadas de 70, 80 e 90, reunindo romantismo, nostalgia e sucessos que marcaram gerações.

Conhecido pela voz marcante e pelo carisma no palco, Manieri traz para Campo Grande um show renovado, com repertório recheado de hits que passeiam pelo pop romântico, soul e flashback. A proposta da turnê é transformar cada apresentação em uma experiência afetiva e emocionante, reunindo músicas que fazem parte da memória do público.

Além dos sucessos da própria carreira, o cantor interpreta canções eternizadas por artistas consagrados da música nacional e internacional, em um espetáculo pensado para cantar junto do início ao fim. A turnê “Classics” vem percorrendo diversas cidades brasileiras com casas cheias e forte conexão com o público.

A apresentação acontece no Bosque Expo, espaço que vem se consolidando como um dos principais palcos para grandes eventos em Campo Grande. A expectativa da organização é de grande público neste sábado.

Os ingressos seguem disponíveis em alguns setores, mas a procura aumentou nos últimos dias, especialmente após a repercussão da turnê nas redes sociais e em outras capitais brasileiras. A orientação é para que o público garanta as últimas entradas antecipadamente.

O evento reúne diferentes opções de setores e estrutura preparada para proporcionar conforto e experiência completa ao público durante a noite.

Serviço: O evento acontece neste sábado (23), às 20h, no Bosque Expo. Os últimos ingressos disponíveis podem ser adquiridos pelo site da 3A Produções e nos pontos físicos da Taco Bell do Norte Sul Plaza e da Taco Bell Drive, na Rua Barão do Rio Branco, nº 2250.

Stand up Maurício Meirelles

A nova temporada de shows de Maurício Meirelles propõe uma experiência extremamente interativa, atual, imprevisível e totalmente conectada ao que o público pensa, graças a uma tecnologia criada exclusivamente para esta nova temporada de shows, que conecta o comediante com a plateia durante toda a apresentação.

Em Surto Coletivo, o público deixa de ser uma simples espectadora para fazer parte do espetáculo. O show muda de acordo com as respostas da plateia presente, tornando cada apresentação única.

Após seu show de stand-up, Maurício convida a plateia para um dos momentos mais aguardados da internet: o Webbullying. É neste momento que o improviso toma conta novamente para os devaneios do comediante, enquanto ele invade as redes sociais de outra pessoa criando situações inacreditáveis.

Garanta já o seu ingresso e prepare-se para uma noite de entretenimento, reflexões e muitas risadas.

Venha fazer parte deste momento!

Serviço: O humorista Maurício Meirelles apresenta o espetáculo de stand up comedy “Surto Coletivo” neste sábado, 23 de maio, às 21h, no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande. A apresentação tem classificação indicativa de 16 anos e duração de 80 minutos. O teatro está localizado na Avenida Mato Grosso, nº 225/227, no Centro. Ingressos no link https://z1.com.br/eventos/mauricio-meirelles-surto-coletivo-campo-grande-ms-23-05/

SEXTA-FEIRA (22)

Espetáculo ‘Relicário de Mim’

Nesta sexta-feira (22), às 19h, Framtielly Khadija sobe ao palco do Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200) para o espetáculo ‘Relicário de Mim’, uma imersão sensível nas ‘miudezas’ da existência, unindo fragmentos da escrita corporal e da memória afetiva. Sob a direção cênica de Chico Neller, a performance oferece ao público uma reflexão sobre as pequenas relíquias que constroem nossas identidades e a força transformadora das lembranças. A apresentação é gratuita, mas é preciso reservar os lugares pelo Sympla.

Caminhada Campo Grande de Tia Eva

A experiência turística é uma imersão pela comunidade Tia Eva, fundada pela ex-escravizada Eva Maria de Jesus, passando pela igreja, conversando com os mais velhos, até a Festa de São Benedito, realizada há mais de 100 anos. O tour custa R$ 40 e pode ser comprado pela chave PIX: guianegro@gmail.com. A experiência é idealizada pelo Guia Negro. O projeto Caminhadas Negras pelo Brasil tem coordenação da plataforma de afroturismo Guia Negro e ocorre em diversas cidades brasileiras das cinco regiões do país.

NAIP no Road House

A banda NAIP estreia no palco do Road House Old Sheep neste sábado (23), em mais uma edição do projeto Road House Sessions, novo formato de eventos musicais do Grupo Old Sheep voltado para quem aprecia rock, pop e experiências ao vivo. O show, que havia sido adiado devido às condições climáticas, promete um repertório com sucessos nacionais e internacionais, além de muita energia no palco. A programação da noite ainda contará com apresentação da banda Prépotentes e sets da DJ Nathalia Albuquerque, que assume a abertura e os intervalos com clássicos do rock e outras referências musicais. O evento acontece no Road House Old Sheep, em Campo Grande.

Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês preparou uma programação especial para o fim de semana com atrações para toda a família. Entre os destaques estão a Arena Bosque dos Ipês, com atividades interativas gratuitas inspiradas no futebol, e a Grande Troca de Figurinhas, com mais de mil cromos disponíveis. O shopping também inaugura a pista de patinação no gelo Iceland, instalada na Praça Central até agosto. Para os apaixonados por cinema, o UCI Cinemas recebe estreias como O Mandaloriano e Grogu e Passageiro do Mal. Já no sábado (23), das 16h às 20h, acontece uma ação de adoção pet em parceria com o Projeto Vida Animais e o Governo do Estado.

SÁBADO (23)

Espetáculo ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’

Já no sábado, o Sesc Teatro Prosa foca no público infantil, a partir das 16h, com o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” com Fulano di Tal. A apresentação é livremente inspirado na obra de Manoel de Barros e é uma celebração à infância. Por meio da brincadeira, do lúdico, da palhaçaria e do teatro de objetos, os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) contam histórias do quintal da casa deles. Além do vovô Manoel, estão presentes Bernardo, Bugrinha, a Prof. Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e na trilha, canções originais composta especialmente para o espetáculo. A apresentação é gratuita, mas é preciso reservar os lugares pelo Sympla.

Livro “O Menino do Canto da Parede”

O empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso lança neste sábado (23), a partir das 16h, na cafeteria Doce Lembrança, o livro O Menino do Canto da Parede. A obra transporta o leitor para o fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, acompanhando a trajetória de Rafael, um menino criativo, sensível e inquieto que enfrenta dificuldades para se encaixar em uma sociedade que ainda desconhecia transtornos como o TDAH. Publicada pela Life Editora, a obra será lançada em evento aberto ao público e com entrada gratuita, na Rua Dom Aquino, n.º 2.055, no Centro.

Desapega CG

O Desapega CG, feira de brechós organizada pelo Coletivo de Brechós, realiza a 24ª edição no dia 23 de maio, das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, com entrada gratuita. O evento reúne mais de 80 expositores e cerca de 30 mil itens entre roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros, plantas, peças de decoração e artigos infantis. A feira se consolidou como um dos principais espaços de moda circular da Capital, atraindo um público cada vez mais jovem em busca de estilo, economia e consumo consciente.

Feira Mixturô

A MixTurô Feira Criativa realiza neste sábado (23) a edição especial “Sons da Praça”, na Praça do Peixe, em Campo Grande. O evento acontece das 17h às 22h e reúne artesanato, gastronomia, empreendedorismo e música ao vivo, com participação musical de Junior Rodrigues. A proposta é valorizar a produção criativa local e transformar o espaço em um ponto de encontro para quem busca lazer, cultura e consumo de pequenos empreendedores da Capital.

Feira São Bento

A Praça República do Líbano recebe, no dia 23 de maio, mais uma edição da feira que reúne gastronomia, música ao vivo, artesanato, empreendedorismo criativo e lazer para toda a família. O evento acontece das 18h às 22h, na Avenida 1º de Maio, 400, no Jardim São Bento, com espaço pet friendly, área para crianças e diversas opções de comidas e produtos locais. A proposta é transformar a praça em um ponto de encontro para quem busca uma experiência ao ar livre, leve e afetiva em Campo Grande.

Feira Obá

A Feira Obá realiza, no dia 23 de maio, uma edição especial Luau no Campo do Pioneiros, em Campo Grande. A programação começa às 17h e reúne música, gastronomia, artesanato, cultura e lazer para toda a família, com shows de Sandim e Studio Bonde. Um dos destaques da noite será a apresentação do New York Cirkus, às 19h, com a “Circulação da Alegria”, levando números circenses, encanto e diversão para crianças e adultos. O evento acontece na Avenida Joana D’Arc, 954, com proposta de fortalecer a ocupação cultural dos bairros e promover encontros entre arte, comunidade e boas energias.

DOMINGO (24)

Guerreiras do Kpop – O Show

Inspirada no universo vibrante do filme Guerreiras do K-Pop, a produção “As Estrelas Guerreiras do K-Pop – O SHOW” chega aos palcos trazendo o brilho do pop coreano com a força e a atitude de três jovens artistas. O show reúne coreografias marcantes, músicas envolventes, figurinos cheios de estilo e muita energia no palco. É um espetáculo pensado para encantar fãs de K-Pop e também quem gosta de música, dança e grandes produções visuais. Serão duas apresentações, às 15h e às 17h30, no Teatro Allan Kardec, na Avenida América, 653, Vila Planalto. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Espetáculo ‘O Bem Amado’

O grupo Fulano Di Tal apresenta o espetáculo O Bem-Amado neste domingo (24), às 19h, no Teatro Aracy Balabanian. Em uma adaptação irreverente do clássico de Dias Gomes, a montagem transforma a cidade fictícia de Sucupira do Sul em um retrato exagerado e bem-humorado do Brasil, misturando crítica política, fake news, carnavalização e situações absurdas. A comédia acompanha as tentativas do prefeito Odorico Paraguaçu de inaugurar um cemitério municipal, contando com a ajuda das irmãs Cajazeiras, do secretário Dirceu Borboleta e do fazedor de defuntos Zeca Diabo, enquanto enfrenta a oposição de Neca Pedreira. A sessão é única e os últimos ingressos promocionais seguem disponíveis na plataforma Sympla.

Feira Bosque da Paz – Brasilidades

Remarcada para este domingo (24), das 9h às 15h, a Feira Bosque da Paz realiza a edição “Brasilidades” no Carandá Bosque, com artesanato, gastronomia e atrações culturais para toda a família em um ambiente ao ar livre. A programação musical terá show de Jonas, às 12h, no Palco 2, e de Sambacaos, às 13h, no palco principal. O evento também contará com Feira de Adoção de Pets, com cães e gatos em busca de um novo lar.

Shopping Norte Sul

Com a chegada do frio em Campo Grande, o Norte Sul Plaza preparou uma programação especial para movimentar o fim de semana das famílias em um ambiente climatizado e cheio de atrações. Entre os destaques está a Arena Norte Sul, montada na Praça de Eventos com pebolim, hockey e videogame para os torcedores entrarem no clima esportivo. O shopping também recebe a Arena de Figurinhas, espaço gratuito para troca de cromos em mesas temáticas inspiradas em quadras de futebol. Para as crianças, o Magic Games oferece passaporte com tempo livre nos brinquedos, enquanto o espaço Coisa de Criança reúne cenários lúdicos, piscina de bolinhas e tobogãs. Já o T-Rex Tour promete uma experiência imersiva com dinossauros todos os dias, a partir das 16h, na praça de alimentação.

Por Carolina Rampi

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