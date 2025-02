De esquenta de Carnaval a show de Gusttavo Lima, fim de semana será de folia

Feiras criativas e estreia de filme também são opções de lazer

No sábado (8), Gusttavo Lima chega a Campo Grande com o espetáculo ‘O Embaixador Classic’, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com toda a emoção de uma orquestra ao vivo, no maior estilo de evento de gala. Com palco iluminado, orquestra e público acomodado em mesas, o show tem o diferencial de prezar pelo conforto dos fãs.

Haverá diversos setores, divididos em arquibancada, mesas, bistrô e cadeira individual. A arquibancada conta com preços a partir de R$ 160, já no terceiro lote. As mesas são divididas em ouro, prata e bronze e variam entre R$ 8 mil a R$ 5 mil. Já os bistrôs também são separados como as mesas, com preços entre R$ 2.400 e R$ 1.800. Também há a cadeira individual PCD, a partir de R$ 375.

Crianças até seis anos não pagam, entre sete e 12 pagam meia entrada e até 15 anos só entram acompanhados dos pais ou com autorização formal. A abertura dos protões será às 18h, e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma BaladAPP, https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/o-embaixador-classic-campo-grande/6170

Para embalar a noite mágica, Gusttavo Lima traz no repertório hits como: “Inventor dos Amores”, “60 Segundos”, “Cabelo Cor de Ouro”, “Cem Mil”, “Desejo Imortal” e “Hora de Amar”, além de outros sucessos que fazem parte de seus mais de 15 anos de carreira profissional. Faixas do novo álbum “Embaixador Acústico”, como “A Noite”, “Quando a Chuva Passar” e “Morar Nesse Motel”, não vão ficar de fora! “Esse é um show que ninguém pode perder. O EMBAIXADOR CLASSIC é um espetáculo maravilhoso recheado de canções interpretadas de maneira muito especial! Todos estão convidados e eu espero por vocês para vivermos juntos essa experiência emocionante”, comenta o anfitrião.

SEXTA-FEIRA (7)

Esquenta Cordão Valu

Sexta-feira é dia de ensaio geral do Cordão Valu, na Praça do Rádio, das 18h às 23h, com entrada gratuita. Este ano, o Cordão Valu homenageia o cinquentenário do Ilê Aiyê, de Salvador, o primeiro bloco afro do país, e os 40 anos de atividades do Grupo TEZ – Trabalho e Estudos Zumbi -, no estado. O esquenta da praça do Rádio, terá a presença de um convidado mais do que especial: o presidente e fundador do Ilê, Antônio Carlos dos Santos Vovô. A música fica por conta do grupo Pagode do Tadeu, cantor Chokito e banda e a bateria da Escola de Samba Igrejinha. O pré-carnaval terá ainda as participações especiais das cantoras Marta Cel, Suburba, e Angelique, e do cantor Silveira.

Estreia filme ‘Fragmentos’

No dia 07 de fevereiro de 2025, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som de MS, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, será lançado o filme “Fragmentos” de Marcelo Ribeiro Filho. A classificação indicativa é de 14 anos. Rodado em diversas localidades ao redor do mundo, o filme aborda o aspecto fragmentário das relações humanas e como mudanças políticas afetam vidas.

SÁBADO (8)

Underground Fest

Neste sábado, a partir das 20h, amantes do punk rock terão encontro marcado no Underground Fest, no Bar do Zé Carioca II. O evento trará apresentações das bandas Darhew, Manicômio, Repressão Suburbana e S.A.M e o bar está localizado na rua 14 de julho, n.º 3234, perto da Feira Central. A entrada é R$ 15,00.

Encontro de Fuscas

Para quem gosta dos veículos mais queridinhos do Brasil, o Shopping Norte Sul Plaza traz nesse sábado (8), a partir das 15h, o Encontro de Fuscas. O evento é realizado em parceria com a Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados, pelo segundo ano consecutivo, e, apesar do nome, deve reunir outros carros que marcaram época como Kombis, Variants, Opalas e outros. A ação também contará com música ao vivo, venda de pastel, chopp, bebidas não-alcoólicas e pipoca gourmet. A entrada é gratuita e deve ser feita pela Rua Japão.

Oficina de RAP para crianças e adolescentes

O projeto Arte nas Estações, realizado no Centro Cultural José Octavio Guizzo, oferece uma série de oficinas e exposições gratuitas, voltadas para todas as idades.

Nesta parceria com o projeto “Da ponte pra cá, da escola pra lá”, os(as) oficineiros(as) promovem atividades de criação a partir das rimas e da cultura hip-hop para crianças e adolescentes de 08 a 18 anos. Com exercícios rítmicos, de poesia e improvisação, as participantes ampliam suas experiências com essa vertente artística e mobilizam crianças e adolescentes das periferias a transformarem artisticamente suas realidades. Por meio das rimas, dos grafites, dos passos e demais expressões artísticas, ressignificam contextos sociais, culturais e históricos na tentativa de projetar uma ascensão às possibilidades, à superação da marginalização. Para todas as pessoas com idades entre 8 e 18 anos (20 vagas com distribuição de senhas sujeito a lotação).

Batalha de rap ‘A Ferro e Fogo’

A Batalha “A Ferro e Fogo” apresenta 08 MCs da cena do rap sul-mato-grossense, improvisando rimas e versos de acordo com temas oriundos da exposição que ocupa a galeria do Centro Cultural José Octávio Guizzo. A partir da improvisação de rimas, o momento desafia as(os) artistas a serem criativos, rápidos e técnicos na hora de desenvolver as letras, e a batalha se torna uma verdadeira demonstração de habilidade, inteligência e performance. Assuntos como a desigualdade social, a violência policial, o preconceito racial e capacitismo, o desmatamento e as mudanças climáticas são disparadores para que os artistas improvisam e provocam no público a reflexão crítica e sensível. Classificação indicativa 16 anos (60 vagas sujeito a lotação).

Bloco Capivara Blasé

O esquenta de carnaval não para na sexta: no sábado (8), é a vez do Bloco Capivara Blasé começar com seu esquenta, a partir das 17h, na Esplanada Ferroviária, gratuito e aberto ao público. A programação musical conta com o cantor Chokito, Karla Coronel e o músico Silveira.

Feira Mixturô

Com diversas barracas de artesanato, cosméticos, empreendedorismo e gastronomia, a Feira Mixturô é neste sábado, das 17h às 22h, na Praça do Peixe, avenida Bom Pastor, 700, Vilas Boas.

DOMINGO (9)

Feira Bosque da Paz

Neste fim de semana a Feira do Bosque da Paz realiza sua edição especial no Shopping Bosque dos Ipês. Com muita gastronomia, artesanato, colecionáveis e economia criativa, a feira ainda trará Feirinha de Adoção Pet, para quem procura um novo amigo canino ou felino para adoção consciente. A feira será das 15h às 18h.

Parque da Mônica

O que é bom dura pouco e o parque Mônica Esportes está se despedindo de Campo Grande. A atração que trouxe uma aventura dinâmica e radical para a criançada encerra suas atividades na cidade nas últimas semanas, mas ainda dá tempo de se divertir com os infláveis, piscina de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, além de toda a temática do grupo de amigos mais amados dos quadrinhos: a Turma da Mônica. Esse espaço é ideal para quem quer reunir a galera e garantir momentos de pura alegria. A atração é destinada a crianças de 2 a 13 anos e conta com valores a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos). A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada. Inclusivo – Crianças PCD (Pessoa com Deficiência) e dentro do TEA (Transtorno Espectro Autista) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo de comprovação.

Esquenta Bloco Forrozeiros MS

O bloco Forrozeiros MS promove um esquenta, neste domingo (9), a partir das 19 horas, no Capivas, que fica na Rua Pedro Celestino, 1079, no Centro. O bloco, que reúne os amantes do forró, surgiu no início de 2020, em uma brincadeira despretensiosa de um grupo de amigas. A ideia delas era pular Carnaval, mas não com as músicas tradicionais da folia, e sim forró. Com o tema ‘Vem Maria Izabel – Tu vens chegando para brincar no nosso quintal”, a animação da folia forrozeira fica por conta do grupo Ipê da Serra.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram