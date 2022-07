Daniel, Almir Sater e Rio Negro e Solimões animarão a festa do folclore

Aos poucos as atividades estão voltando após dois anos sem as festas devido a pandemia do COVID19, e Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e Diretoria de Cultura, já informou o retorno da tradicional Festa do Folclore prevista para acontecer do dia 18 a 21 de agosto, no Galpão da NOB.

Para comemorar a administração trará nomes conhecidos do público como: Rio Negro e Solimões, Almir Sater e Daniel, são algumas das atrações.

Serão quatro dias de portões abertos oferecendo à população três-lagoense e da região, shows com artistas de renomes nacional, regional e local, além da praça de alimentação com comidas típicas e comercialização de artesanatos de artesãos locais e regionais.

No dia 18, quinta-feira, a abertura da 32ª edição será em grande estilo com o violeiro, cantor, compositor, ator e instrumentista sul-mato-grossense, Almir Sater.

O segundo dia, na sexta-feira, dia 19, Rio Negro e Solimões, referência do sertanejo atual, tomam conta do palco, com o “arrasta-country” ritmo pelo qual os dois são conhecidos.

No sábado, dia 20, é a vez da música sertaneja romântica, com a voz inconfundível de Daniel, prestes a completar 40 gloriosos anos de estrada, o artista irá apresentar em Três Lagoas o show “Por Toda Minha Vida” que traz todas as fases da carreira do cantor.

O encerramento da Festa do Folclore terá programação regional e local, com apresentações de artistas da cidade e região, que serão divulgadas em breve pela Diretoria de Cultura.