Da terra do Sertanejo MC Granfino vem com tudo e mostrando que MS também é a terra do Funk

Uma das promessas para o futuro do funk é Itanner Ferreira, um certo dia uma musica tocava e ouviu a palavra “granfino” adotou a palavra como nome artístico e hoje é conhecido como Mc Granfino. Crescido na periferia de Campo Grande MS diz que o começo da carreira foi diferente: “Eu entrei nessa carreira do funk com 11 anos de idade quando eu comecei a escrever minhas letras de funk. Canto desde os 7 anos ano de idade por hobby, eu cresci em uma família de músicos de sertanejo, mas o que eu peguei gosto mesmo foi pelo funk e hoje eu amo esse estilo.”

Mc Granfino, por incrível que pareça vem de uma família de sertanejos, e nesse mar de musica regional nadou contra a maré e escolheu outro estilo musical para chamar de seu. Nem mesmo ele sabe explicar o por que do amor pelo Funk, a 9 anos atrás decidiu começar sua carreira musical no Funk vindo assim se destacando no movimento dentro e fora do nosso estado.

Ele já rodou grande parte do nosso estado levando seu nome e seu trabalho, fez muita trabalho fora do nosso estado também esteve em praticamente todas as cidades do Mato Grosso e até mesmo no Paraguay.

O Mc vem trabalhando para mostrar cada vez mais e mais suas musicas e shows, lançou seu mais novo trabalho ontem (21) disponível no Youtube no canal Ritmo dos Status, canal esse com mais de 600 mil inscritos.

Mc Granfino como todos os artistas do meio musical também sofreu muito com tudo isso que passamos nos últimos dois anos, agora com tudo voltando ao normal , já reativou sua agenda de shows e promete voltar com o melhor do funk ao vivo para nossos palcos.

Dia 02 de novembro de 2021 ele se apresenta no maior baile funk a céu aberto do MS, sendo ele o único Mc do MS a se apresentar no Baile do 067.

Conversamos com exclusividade com o famoso Mestre de Cerimonias, e conhecemos mais um pouco da pessoa e do artista incrível. Por trás do MC imponente existe um menino doce, tímido e simples.

Fizemos dez perguntas para que nossos leitores também possam conhecer mais um pouco da historia desse menino sonhador.

MC-“Sempre procurei fazer diferente, sempre procurei me atualizar dentro do que há de melhor no funk, tive como espelho da minha carreira artistas incríveis no mundo do funk e acho que isso sempre me fez sobressair dentre a tantos Mcs que temos no cenário”.

2 – Qual a diferença entre o funk carioca e o paulista e o do MS?…

MC-“O funk carioca tem uma levada mais rápida os BPM (batidas por minuto) da música mudam, geralmente essa é uma diferença notável com o funk de SP, já o nosso funk não há muita distinção, acho que a diferença do nosso funk é apenas mostrar que no MS também tem muito artista que saber fazer funk bonito”.

3 – Quais as conquistas sonha alcançar com o sucesso? …

MC-“Muita coisa passa pela minha cabeça, mas sonho em tirar minha mãe do aluguel, sonho em viver bem sem me preocupar com o amanhã”.

4 – Como foi sua primeira vez em um palco, você se lembra ? Nesse dia decidiu que era isso que queria para sua vida?…

MC-“Minha primeira vez foi bem forte pra mim, tive a oportunidade de estar no palco de uma casa bem forte na época na cidade, então minha primeira vez no palco foi lindo…

Já sabia que queria isso de verdade pra mim, mas naquele dia eu me certifiquei que deveria me dedicar a isso de verdade” .

5 – O que é melhor: Fama, Dinheiro ou fazer o que você ama?

MC-“Até hoje eu vivo de fazer oque amo, não me vejo dentro da fama, não me vejo com dinheiro vindo do funk, amo oque faço e faço por amor, acredito que fama e dinheiro, nada mais é do que consequência daquilo que você faz com amor” .

6-Sua maior inspiração na vida?

MC-“Ver minha mãe todos os dias saindo pra trabalhar, guerreira que nunca deixou a peteca cair, e saber que amanhã ou depois de tudo se fizer diferente eu posso ter a oportunidade de mudar a vida dela pra melhor”.

7-Melhor show que já viu na vida?

MC-“É difícil essa pergunta, eu sou detalhista demais, então acho que sempre pego pontos negativos e positivos do melhor e do pior, claro que tiveram shows que me agradaram demais e que me fizeram virar fã de tal artista, mas não consigo dizer ao certo um que vi e que me marcou do começo ao fim de verdade”.

8-Uma música que ninguém imagina que você ama?

MC-“Tenho um gosto musical muito vasto, escuto de tudo, amo tudo… Existe uma música muito antiga chamada Guri, é um sertanejo bem antigo e bem raiz, acredito que se colocarem pra escutar agora não vão acreditar real que eu amo de paixão essa música kkkk”.

