Da organização ao vestido, guia reúne profissionais do ramo de casamentos com dicas para o grande dia

O dia do casamento é um momento de celebrar a união de um casal, reunindo amigos e familiares. Mas esse momento precisa de dedicação dos noivos, para pensarem na organização do evento, que envolve a escolha do bolo, do local, roupas e tantas outras coisas.

Pensando nisso, um grupo de especialistas no ramo do matrimônio se reuniu para lançar o livro “Eu disse SIM, e agora?”. A obra, publicada pela editora Gente, reúne 17 autores com as mais diversas dicas de casamento, principalmente voltadas para as noivas.

As autoras Gracieli Lima, Glaúcia Gomes e Lucinha Silveira trazem temas primordiais para a noiva, unindo expertise de lidar com o emocional, moda, beleza e autocuidados como a maquiagem e penteado. Cada autora traz sua experiência profissional e dicas de extrema importância neste momento que exige atenção e precisão para que, nada, saia do controle, e o mais importante, a noiva esteja plena e a frente das decisões. A escolha de bons profissionais, confiança e segurança são itens presentes nos três temas,

muito bem descritos pelas autoras.

A organizadora do livro, Lucinha Silveira, atua há mais de 30 anos no mercado da moda, como estilista de noivas e de festas. Ela relata que a ideia de formar o guia com outros profissionais da área, ocorreu após analisar uma carência de publicações para este segmento. “A editora, vendo que eu sou estilista e tenho mais de 40 anos de experiência no mercado, me convidou para organizar essa obra para atender a este público que necessita de tantas orientações e ideias para um dia tão importante em sua vida: o seu casamento”.

Com 16 capítulos, que vão desde o direito no casamento, a escolha do vestido – e se sentir bem com o próprio corpo – até dicas de relacionamento e lua-de-mel, o livro “Eu disse SIM, e agora?” focou em três pilares principais, necessários para atender as necessidades das noivas: vestimenta, autocuidado e serviços. “Todos esses assuntos serão importantes porque apresentam ideias e ferramentas para a condução da noiva ao altar de uma maneira leve e segura”, diz Lucinha.

“Procuramos entender a dor da noiva ao organizar seu grande dia e apresentar soluções práticas, direto ao ponto Ideias desde a organização da festa, como administrar as finanças, escolha do vestido ideal até o pós casamento, como por exemplo lua de mel e seu novo lar!”

Tendências

Com experiência de sobra na área, Lucinha revela que as noivas que se consultam com ela são sempre orientadas a serem fiéis ao próprio estilo. Mas também aponta as próximas tendências para o mercado de vestidos.

“Atualmente, algumas tendências no ramo de vestidos de casamento que posso destacar visitando as melhores feiras de moda e também na semana de alta costura de Paris são que o romantismo impera nos modelos através dos detalhes como flores, rendas, tules e transparências”.

Ela também destaca que existem opções para noivas ousadas e para aquelas que buscam mais simplicidade e conforto. “Existem diversas inspirações e estilos de vestidos para casamentos com elementos mais ousados, tecidos mais encorpados para a noiva que deseja um estilo mais maximalista. Opções leves e mais minimalistas podem ser uma opção de vestido ou até macacões, como vimos na semana de alta costura, para casamentos menos formais ou na praia.

Lucinha ainda dá um spoiler: o livro ainda conta com novidades da própria especialista. “O conteúdo está incrível, mas a diagramação e as ilustrações deixaram o livro inspirador! Tem também uns croquis que criei exclusivamente para o livro visando dar ideias de vestidos para as leitoras! As noivas vão amar!”, finaliza.

Serviço: O livro “Eu disse SIM, e agora?” será lançado no dia 10 de fevereiro pela editora Gente, por R$ 64,90 em sua versão física e R$ 45,40 na versão online (ebook).