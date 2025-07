Da Capital ao interior tem espetáculos teatrais, stand up, feiras e até evento natalino no fim de semana

Tem diversão para quem gosta de rodeio, rock e atividades para a criançada

53ª Expobel – Bela Vista

A 53ª edição da Expobel, maior feira agropecuária do sudoeste de Mato Grosso do Sul, será realizada de 18 a 27 de julho no Parque de Exposição Rio Apa, em Bela Vista. Com entrada gratuita, o evento reúne shows, rodeio indoor, provas equestres, leilões, pencas, desfile country, bailes, concurso gastronômico e atrações para toda a família. A estrutura desta edição inclui uma tenda coberta de 5 mil m² e promete movimentar a economia local, reunindo expositores de diversos segmentos, público regional e fronteiriço.

As atrações musicais da 53ª Expobel, na sexta-feira (18), a dupla sertaneja João Gustavo e Murilo. No sábado (19), Marco Antônio e Gabriel sobem no palco da maior festa da fronteira. No domingo (20), Humberto e Ronaldo se apresentam em comemoração do aniversário de Bela Vista; no dia 21 de julho, segunda-feira, tem show infantil com o projeto Vem Cantar Comigo, Palhaço Pirulito e convidados. Na terça-feira (22), é a vez de show gospel com Rebeca Carvalho; e na quarta (23), Ícaro e Gilmar animam o público. Esses shows acontecem na tenda coberta e são gratuitos.

ABBA THE HISTORY – IN CONCERT

No dia 19 de julho (sábado), às 21h, o palco do Palácio Popular da Cultura será tomado pelos sucessos do lendário grupo sueco com o espetáculo ABBA The History – In Concert. Considerado o maior tributo ao ABBA da América Latina, o show reúne banda e orquestra para uma apresentação emocionante e fiel à estética original do grupo. A classificação é para maiores de 10 anos e os ingressos variam de R$ 80 a R$ 200 (valores de 1º lote), acrescidos de taxa de serviço, disponíveis no site pedrosilvapromocoes.com.br.

SEXTA-FEIRA (18)

Stand-up Victor Sarro

O humorista Victor Sarro traz a Campo Grande o show de humor ‘O Rei da 5ª Série’, sem filtros, interações e respostas rápidas. Nascido em São Bernardo do Campo, Sarro já foi palhaço, apresentador, roteirista e ator, colaborando com nomes como Fábio Porchat e Anitta. Atualmente, está no ar em rede nacional no “Programa de Calouros” e “É Tudo Nosso” do SBT. A apresentação será no Teatro Glauce Rocha, R. UFMS, S/N, no bairro Universitário, às 19h30, não recomenda para menores de 16 anos e com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Espetáculo ‘O Homem Mais Inteligente da História’

Sucesso de bilheteira pelo país, a peça ‘O Homem Mais Inteligente da História’ chega a Capital nesta sexta-feira (18). Baseado no livro de Augusto Cury, a adaptação para os palcos conta a trajetória do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, quando é desafiado pela ONU a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história. A apresentação será às 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225. Ingressos no Sympla.

Espetáculo ‘Groselha’

A partir das 19h, a Cia Ofit traz ao palco do Sesc Teatro Prosa o espetáculo ‘Groselha’. Diante do palco, em forma de encruzilhada, o público é levado à trama, uma livre adaptação da tragédia grega de Medeia, do clássico grego Eurípedes, que convida a todos a repensar sobre os dramas que permeiam nosso universo social. Com classificação indicativa a partir dos 16 anos ingressos no Sympla, o Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, 200, Centro.

Shopping Campo Grande

Não é engano, nesta sexta-feira (18), às 19 horas, o Papai Noel chega ao estacionamento do Shopping Campo Grande. É o Showroom Natal Iluminado 2025, uma exposição inédita de peças natalinas monumentais em ferro e LED. O espaço conta com uma área de mais de 1.000 m², reunindo árvores iluminadas, presépios gigantes, casinhas natalinas, trenzinho e diversos pontos instagramáveis que prometem emocionar visitantes de todas as idades. O evento é gratuito e aberto a toda a população. Ainda na sexta-feira, haverá apresentação especial de banda natalina ao vivo.

Férias Culturais 2025 – Corumbá

A Prefeitura de Corumbá promove até sábado, 19 de julho, o evento Férias Culturais 2025 no CEU das Artes Heloísa Urt, no bairro Jardim dos Estados. Com atividades nos períodos da manhã, tarde e noite, a programação inclui torneios esportivos, contação de histórias, cinema, apresentações musicais e teatrais, brinquedos infláveis, zumba, ritbox e oficinas educativas. Nesta sexta (18), a programação terá gincanas, brinquedos infláveis, sessão de cinema, música e zumba; no sábado (19), a diversão continua com contação de histórias, ritbox e muito mais. Parte das atividades é voltada para todas as idades, com acesso gratuito e inscrições na biblioteca do CEU ou pelo Instagram @bibliotecaceu.helourt.

SÁBADO (19)

15ª Edição do Desapega CG

Neste sábado, das 8h às 16h, o Parque Ayrton Senna recebe a 15ª edição do Desapega CG, evento que transforma o local em um grande brechó a céu aberto com mais de 80 expositores e cerca de 30 mil itens entre roupas, acessórios, decoração, plantas e artesanato. Promovido pelo Coletivo de Brechós, o Desapega CG vai além da moda e se firma como um festival de consumo consciente, sustentabilidade e economia circular, conectando pessoas por meio de escolhas mais responsáveis e acessíveis. A entrada é gratuita.

Espetáculo infantil ‘Fábulas’

Direto de São Paulo, a Cia Mevitevendo realiza em Campo Grande o espetáculo infantil ‘Fábulas’, a partir das 16h. Num tempo em que os bichos ainda falavam, lá onde as antigas histórias nasceram, ainda existe um mundo fabuloso de seres, sons e imagens. Animais inteligentes e tolos, corajosos e covardes, honestos e trapaceiros aparecem em diferentes fábulas, nos mostrando de maneira engraçada e comovente. Quatro histórias fazem parte do espetáculo: O Velho, o Burro e o Menino (Brasil), A Cobra e o Sapo (África), O Pássaro e o Gato (Grécia) e A Cigarra e a Formiga (França). A apresentação será no Sesc Teatro Prosa, e ingressos no Sympla.

Sunset Growler Station

Neste sábado (19), a partir das 18h, o Sunset Growler Station (Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira), realiza o especial Linkin Park e System of a Down, uma homenagem especial as duas maiores bandas de rock moderno. O evento acontece na véspera da data que marca a partida de Chester Bennington, vocalista lendário do Linkin Park. A noite também contará com os clássicos distorcidos e intensos do System of a Down e também com os sucessos atuais do Linkin Park na voz de Emily Armstrong garantindo um setlist repleto de energia e emoção. Ingressos no Sympla.

DOMINGO (20)

Esquenta Afronta

No dia 20 de julho, a partir das 16h, a Capivas Cervejaria (Rua Pedro Celestino, 1074) será tomada por brilho, passarela e muita atitude com a Vogue Night Afrontosa, evento que integra o Esquenta Afronta. Voltada para a comunidade preta, LGBTQUIAPN+ e periférica, a noite celebra a cultura ballroom com categorias como Face Afrontosa, Runway FF e Brega Funk. A produção é assinada pela Afronta Prod, com juradas de peso como Eva Klandestina, Nala Skills e Zuri Hands Up, além de Alice Sherman nos comentários e Greyce Kelly Fetake como mestre de cerimônias. Ingressos a R$10 via PIX na entrada.

Mercado Sankofa

Neste domingo será realizado o Mercado Sankofa para celebrar a cultura preta. O evento será realizado no dia 15h na Plataforma Cultural.Ao longo do dia, o público poderá participar de rodas de conversa, incluindo um diálogo sobre amor afrocentrado, além de oficinas de capoeira, charme e percussão, e uma animada roda de samba. Haverá ainda espaço para exposições de moda, arte, culinária, acessórios, brinquedos e beleza, com a presença de expositores que destacam a ancestralidade e a identidade em cada criação. A trilha sonora fica por conta do DJ Mangá.

Feira Bosque da Paz

No dia 20 de julho, das 9h às 15h, a Feira Bosque da Paz realiza mais uma edição com a temática em clima julino com o arraiá na Rua Kame Takaiassu, no Carandá Bosque, com entrada gratuita. A programação conta com shows ao vivo do Grupo Sampri e da banda Tapioca Forró, brincadeiras para toda a família, concurso de talentos “O Canto da Cidade”, expositores, comidas típicas e até feira de adoção de pets. Com clima de festa do interior e muita animação, o evento é uma celebração da cultura popular e da economia criativa sul-mato-grossense.

A Rua é Nossa – Três Lagoas

Neste domingo, 20 de julho, das 6h às 12h, a Circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas, será novamente palco do projeto “A Rua é Nossa”, que transforma a Rua Aldair Rosa de Oliveira em espaço de lazer, cultura e convívio social. A programação inclui brinquedos infláveis, cama elástica, feira de artesanato e, nesta edição, uma atração especial para as crianças: a apresentação do projeto evangelístico “Verdadeiro Tesouro”, com foco no desenvolvimento espiritual e emocional do público infantil. O evento é realizado por diversas secretarias municipais e promove um domingo seguro e divertido para toda a família.

Feira Cultural da Sagarana

Após sucesso das primeiras edições, a Feira Cultural da Sagarana está de volta com a 3ª Edição Especial de Festa Julina, que acontece no próximo domingo (20), das 9h às 15h, e terá bingo, bastante artesanato, brechó, gastronomia, espaço kids com carretão e pintura facial, muita música boa e diversão. A Feira da Sagarana está localizada na Praça Antônio Papi Neto, no Portal do Panamá, e atrai moradores de Campo Grande e se fixa no calendário como um atrativo para a região. O ambiente é muito arborizado e chama para um domingo em família. A praça Antônio Papi Neto fica localizada entre as ruas: Sagarana, Otávio Mangabeira, Lenin Flores Bergozi e Tv. Pacaty.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi