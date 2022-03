Cursos gratuitos de capacitação tem vagas abertas para início em abril

Estão abertas novas oportunidades em cursos de capacitação do programa Rede Solidária. Para o mês de abril há vagas para os cursos de instalação de sistemas de energia fotovoltaica, fundamentos de reparos residenciais, princípios para soldagem eletrodo revestido e modelagem de lingerie, todos com início na primeira semana do mês, com aulas gratuitas.

Para se inscrever é necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de escolaridade em uma das unidades do programa nos bairros Jardim Noroeste e Dom Antônio Barbosa. As inscrições são gratuitas e os cursos tem carga horária de 40 a 80 horas.

Para o primeiro semestre de 2022, mais de 270 vagas são oferecidas. Segundo a responsável pelo setor de cursos do Rede Solidária, Giselaine Vilhalba essas modalidades são muito procuradas no mercado de trabalho. “São cursos em que a pessoa já pode sair com trabalho ou com maior possibilidade de conseguir um emprego”.