Corixo Cineclube exibe filme “Ato Noturno” e o curta sul-mato-grossense “Sebastian”

A classificação indicativa é de 18 anos e a entrada é gratuita

O Corixo Cineclube realiza hoje (19) às 19h, mais uma sessão gratuita na Estação Cultural Teatro do Mundo. Após o sucesso da primeira edição, que lotou o espaço cultural, o projeto retorna com a exibição de dois filmes premiados: o longa-metragem “Ato Noturno” e o curta sul-mato-grossense “Sebastian”, reforçando sua proposta de valorizar o cinema brasileiro contemporâneo fora do circuito comercial.

Com curadoria do cineasta Dannon Lacerda, a sessão reafirma o compromisso com a diversidade estética, temática e regional do audiovisual. Dirigido por Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, “Ato Noturno” acompanha Matias, ator em início de carreira que busca projeção ao integrar um respeitado grupo de teatro em Porto Alegre. A expectativa pela gravação de uma grande série na cidade intensifica rivalidades e disputas, colocando o protagonista diante de conflitos entre ambição, identidade e visibilidade.

Com narrativa envolvente e ousada, o longa, que estreou no Festival de Berlim, convida o espectador a ocupar uma posição de voyeur diante das performances simbólicas e literais de seus personagens. No elenco, destaque para Gabriel Faryas, premiado como melhor ator no Festival do Rio e no Mix Brasil, além de Cirillo Luna, Henrique Barreira, Ivo Müller, Kaya Rodrigues e Larissa Sanguiné. A classificação indicativa é de 18 anos.

Abrindo a sessão, o curta “Sebastian”, dirigido por Cainã Siqueira, narra a trajetória de um caminhoneiro que, após um acidente na estrada, enfrenta o colapso de sua sanidade. Ambientado em Campo Grande e região, o filme utiliza o isolamento das paisagens locais como reflexo da angústia interna do protagonista, explorando lapsos de memória e alucinações em uma estética realista e sensorial.

Premiado como melhor curta-metragem sul-mato-grossense no Festival Curta Campo Grande, “Sebastian” tem classificação livre e elenco formado por Aurélio Miranda Filho, Lívia Lopes, Sabrina Lima, Tero Queiroz, Matheus Diésey e Fernando Lopes Lima.

A noite contará ainda com apresentação especial da cantora Luciana Fisher, que retorna ao palco após participação elogiada na abertura do festival, ampliando o diálogo entre cinema e música brasileira. A iniciativa conta com apoio da Vitrine Filmes no primeiro trimestre de 2026 e promove, após as exibições, debates abertos ao público sobre as obras exibidas e os desafios do cinema nacional.

