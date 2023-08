Copa Internacional de Assadores no 1º Festival Internacional das Carnes

Carne assada, uma paixão ancestral. Sabendo disso o 1º Festival Internacional das Carnes preparou um momento especial para os assadores profissionais mostrarem seu talento durante o evento, com a Copa Internacional de Assadores, que acontece entre os dias 15 a 17 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. As inscrições são feitas por equipes, com número mínimo de quatro ajudantes e número máximo de sete ajudantes, sendo que cada equipe paga o valor único de R$ 1000,00 para participar. Para se inscrever é preciso entrar em contato pelo telefone (67) 99903-2680.

De acordo com o responsável pela Copa, o assador profissional Alisson N. Silva, era um sonho antigo trazer um campeonato de churrasco para Mato Grosso do Sul e esse sonho está sendo realizado junto ao Festival internacional das Carnes. “A expectativa é sempre a melhor possível. Quem já participou de uma competição como essa sabe que é sempre uma melhor que a outra e para quem vai participar pela primeira vez tenho certeza que vai querer mais pois é uma experiência única”, comenta ele.

No tradicional estilo fogo de chão, os assadores terão que se aventurar com o corte de costela bovina, além de outras duas proteínas surpresas, que serão avaliadas e degustadas seis juizes e também pelo público presente. A preferida do público receberá uma premiação como “Campeã Popular” e os jurados escolherão as melhores equipes, que receberão prêmios entre R$ 500,00 e R$ 4000,00. Além da premiação em dinheiro, os vencedores também recebem a chancela da Associação Brasileira e compõem os anais da Confederação Panamericana.

