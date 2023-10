Emmy Awards 2023: Confira a lista dos indicados para a 75ª Edição do Prêmio

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (12) os indicados à 75ª edição do Emmy Awards, uma das premiações mais importantes da televisão. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o dia 18 de setembro, e os fãs já estão ansiosos para ver seus programas favoritos sendo reconhecidos.

Entre os destaques das indicações deste ano, está o talentoso ator chileno Pedro Pascal, que recebeu três indicações. Pedro foi indicado na categoria de “Melhor Ator em Série de Drama” por sua performance em “The Last of Us”, uma das séries mais aguardadas do ano. Além disso, ele foi indicado como “Melhor Ator Convidado em Série de Comédia” por sua participação no icônico programa “Saturday Night Live”. E, para completar, Pedro Pascal também foi indicado na categoria de “Melhor Narrador” pelo documentário “Patagônia”, produzido pela CNN.

Outras séries que chamaram a atenção nas indicações foram “The Last of Us” indicada 24 vezes e “Succession”, a maior indicada da premiação com 27 nomeações. Ambas concorrendo na categoria de “Melhor Série de Drama”. O sucesso da Netflix, “Wandinha”, também marcou presença nas indicações, concorrendo na categoria de “Melhor Série de Comédia”. Essas séries têm conquistado o público e a crítica, e agora têm a chance de receber o reconhecimento merecido.

Confira algumas das categorias e indicados ao Emmy Awards 2023:

Melhor Série Dramática:

– Andor

– Better Call Saul

– The Crown

– A Casa do Dragão

– The Last of Us

– Succession

– The White Lotus

– Yellowjackets

Melhor Série de Comédia:

– Abbott Elementary

– Barry

– The Bear

– Jury Duty

– A Maravilhosa Sra. Maisel

– Only Murders in the Building

– Ted Lasso

– Wandinha

Melhor Série Limitada ou Antológica:

– Treta

– Dahmer: Um Canibal Americano

– Daisy Jones & the Six

– A Nova Vida de Toby

– Obi-Wan Kenobi

Melhor Telefilme:

– Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

– Orgulho & Sedução

– Abracadabra 2

– O Predador: A Caçada

– Weird: The Al Yankovic Story

Entre os atores indicados, destacam-se nomes como Jeff Bridges por “The Old Man”, Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong por “Succession”, Bob Odenkirk por “Better Call Saul”, e Pedro Pascal por “The Last of Us”. Na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática, os destaques são Sharon Horgan por “Bad Sisters”, Melanie Lynskey por “Yellowjackets”, Elisabeth Moss por “The Handmaid’s Tale”, Bella Ramsey por “The Last of Us”, Keri Russell por “A Diplomata” e Sarah Snook por “Succession”.

Na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática, temos F. Murray Abraham, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen e Alexander Skarsgard, todos por “Succession”. Já na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática, Jennifer Coolidge, Elizabeth Debicki, Aubrey Plaza e Rhea Seehorn estão entre as indicadas.

No campo das comédias, os destaques ficam por conta de Bill Hader por “Barry”, Jason Sudeikis por “Ted Lasso” e Martin Short por “Only Murders in the Building” na categoria de Melhor Ator em Série Cômica. Na categoria de Melhor Atriz em Série Cômica, Rachel Brosnahan por “A Maravilhosa Sra. Maisel”, Natasha Lyonne por “Poker Face” e Jenna Ortega por “Wandinha” são algumas das indicadas.

Em relação à direção, os indicados na categoria de Melhor Direção em Série Dramática incluem Benjamin Caron por “Rix Road” (Andor), Dearbhla Walsh por “The Prick” (Bad Sisters), Peter Hoar por “Long, Long Time” (The Last of Us), Andrij Parekh por “America Decides” (Succession), Mark Mylod por “Connor’s Wedding” (Succession), Lorene Scafaria por “Living+” (Succession) e Mike White por “Arrivederci” (The White Lotus). Esses diretores trouxeram visões únicas e habilidades técnicas impressionantes para suas respectivas séries, contribuindo para a qualidade do produto final.

Na categoria de Melhor Direção em Série Cômica, Bill Hader por “wow” (Barry), Christopher Storer por “Review” (The Bear), Amy Sherman-Palladino por “Four Minutes” (A Maravilhosa Sra. Maisel), Mary Lou Belli por “Don’t Touch My Hair” (The Ms. Pat Show), Declan Lowney por “So Long, Farewell” (Ted Lasso) e Tim Burton por “Wednesday’s Child is Full of Owe” (Wandinha) foram reconhecidos por suas habilidades direcionais excepcionais, trazendo vida aos roteiros e criando momentos inesquecíveis nas séries.

Na categoria de Melhor Direção em Série Limitada, Antológica ou Telefilme, Lee Sung Jin por “Figures of Light” (Treta), Jake Schreier por “The Great Fabricator” (Treta), Carl Franklin por “Bad Meat” (Dahmer: Um Canibal Americano), Paris Barclay por “Silenced” (Dahmer: Um Canibal Americano), Valerie Faris & Jonathan Dayton por “Me-Time” (A Nova Vida de Toby) e Dan Tratchenberg por “O Predador: A Caçada” demonstraram habilidades direcionais notáveis, criando visuais envolventes e cativantes para suas respectivas produções.