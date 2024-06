Confira os eventos para aproveitas o sábado

Sábado (22)

Exposição “Entre Lugares” – O Museu da Imagem e do Som (MIS) em Campo Grande abre ao público a exposição “Entre Lugares”, do Projeto Naus. A visitação vai até 10 de julho. Curada pela artista visual Isabê, a mostra inclui trabalhos de Ana Mallmann, Antigodoy, Brenda Postaue, da Mata, Elias de Aquino, Melissa Aguiar e Tom Kyo.

Naus é um programa de imersão e experimentação curatorial que promoverá pesquisas, produções, conversas públicas e exposições ao longo de 2024. Esta segunda exposição explora espaços intermediários como facilitadores de interpretações, convidando o público a interagir com as obras.

Horário: a partir da 19h

Local: MIS – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Feira Explosão – A Feira Explosão acontece na Morada dos Bais, neste sábado, reunindo expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável.

Horário: 8h às 13h

Local: Orla da Morada dos Bais – Av. Afonso Pena – Centro

Entrada: gratuita

Arraiá dos Catedráticos – A festa junina do Grêmio Recreativo Os Catedráticos do Samba contará com barracas de comidas típicas, quadrilha maluca, atrações musicais e diversas brincadeiras.

Horário: 19h

Local: R. Macaé, 572 – Silvia Regina (quadra da escola de samba)

Entrada: gratuita

Festa Junina da Esplanada – Organizada pela Feira São Chico, a Festa Junina da Esplanada trará mais de 50 expositores de artesanato, gastronomia e moda autoral.

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Festa Junina do Ponto – O Ponto Bar organiza sua festa junina com quadrilha, decoração temática, quentão, comidas típicas e DJ set recheado de música boa.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103 – Centro

Entrada: gratuita até 22h; posteriormente, consultar na portaria

Arraiá do Portuga – O tradicional arraial do Clube Estoril acontece neste sábado, com quadrilha e muita comida típica.

Horário: 19h

Local: Clube Estoril – R. Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Arraiá da Alems – Barracas de entidades assistenciais, músicas, comidas típicas e muito mais movimentam o 2º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A festa tem na programação show da banda de forró Flor de Pequi e o Grupo Canto da Terra, barracas de quentão, arroz carreteiro e várias outras delícias juninas

Horário: 17h30

Local: Assembleia Legislativa de MS – Av. Desem José Nunes da Cunha, s/n – Jardim Veraneio

Entrada: doação de itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores e alimentos não perecíveis

Festa do Padroeiro São João Batista – O evento contará com show de prêmios de R$ 30 mil (cada cartela custa R$ 25), comidas típicas e atrações musicais.

Horário: 19h

Local: R. São Francisco Sabino, 58 – Coophasul

Entrada: gratuita

Especial Queen & U2 – A banda Rockfeller apresenta um repertório de clássicos das bandas Queen e U2. O evento contará com a abertura do DJ Marco Moraes.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://encurtador.com.br/bhj5z

Com Informações Agência GOVMS

