Confira o resumo de hoje para as principais novelas

Novelas

Mar do Sertão

Sabá ordena que Floro prenda Zé Paulino. Nivalda sugere que Sabá seja mais agressivo ao lidar com Candoca e Zé Paulino. Xaviera chega a Canta Pedra, e Tertulinho se desespera. Tertulinho instala Xaviera na pousada de Quintilha. Xaviera chantageia Tertulinho e pede dinheiro. Coronel Tertúlio exige que Zé Paulino seja libertado da delegacia. Xaviera se interessa por Zé Paulino e tenta seduzir o rapaz. Candoca ameaça Xaviera. Tertulinho beija Candoca novamente e Zé Paulino flagra os dois. Candoca se desvencilha de Tertulinho e afirma a Zé Paulino que o ama.

Cara e Coragem

Martha se espanta com Anita em sua casa. Danilo culpa Pat e Moa pelo sequestro de Rebeca. Martha leva Anita para falar com Leonardo. Moa e Danilo tentam encontrar Rebeca. Leonardo expulsa Anita de seu quarto e tem um surto no dia de seu casamento com Regina. Bob desiste de ir ao casamento e vai para a casa de Andrea. Rico e Lou namoram na Coragem.com. Ítalo entrega a pasta com a fórmula a Pat. Lou e Rico têm a primeira noite de amor. Martha se desespera ao saber que Leonardo não saiu de casa e avisa a Regina.

Pantanal

Tenório pensa em atentar contra as vidas de Maria Bruaca, Alcides e da família Leôncio. Mariana planeja comprar a fazenda de Maria Bruaca. Irma reclama de Mariana com Zaquieu. Alcides alerta Maria sobre Tenório. Zuleica aceita vender seu apartamento para ajudar o marido. José Leôncio não gosta da ideia de José Lucas seguir a carreira política. Zuleica se preocupa em como esconder a gravidez de Guta de Tenório. Guta discute com Renato. Roberto pergunta a Zuleica se ela ocupará o lugar de Bruaca. Zaquieu sente medo quando alguém surge no seu quarto.