Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Petruchio e Catarina brigam e ele a beija. Marcela diz ao delegado que Petruchio pode ter roubado as apólices. Heitor avisa Batista que Joana vai desmoralizá-lo. Quando Joana está prestes a dizer aos jornalistas o nome do homem que a enganou, Batista chega. Joana desiste de falar. Joaquim assume ter armado o golpe. Dinorá e Celso se encontram no quarto. Petruchio propõe procurar Marcela para esclarecer tudo. Ele e Catarina se abraçam. O delegado vai à fazenda. Catarina defende Petruchio. Petruchio se recusa a revelar porque ficou contente com o roubo.

A Favorita

Flora ameaça Dodi e Silveirinha interfere. Flora acusa Dodi de não ter feito nada para evitar que Donatela deixasse todo dinheiro para Lara. Dodi jura que não irá se aproximar novamente de Lara ou Gonçalo. Flora pensa em uma forma de conquistar a confiança de Arlete. Alícia admira o amor de Zé Bob por Donatela, que se emociona ao ouvir a conversa dos dois. Zé Bob conversa com Alícia sobre Romildo. Halley é demitido. Cilene e Halley discutem e ele sai de casa. Halley pede abrigo a Orlandinho.

Além da Ilusão

Úrsula garante a Joaquim que cuidará de Iolanda. Heloísa revela à Violeta tudo o que sabe sobre as falcatruas de Joaquim. Margô vê Isadora e percebe que Iolanda caiu em uma armadilha. Úrsula atropela Iolanda. Silvana beija Bento, e Letícia flagra os dois. Bento se entristece por perder o amor de Letícia e a amizade de Lorenzo. Iolanda desperta no hospital e afirma a Margô que tem outras cópias contra Joaquim. Santa e Geraldo declaram a paixão que sentem um pelo outro. Emília pede perdão a Cipriano.

Cara e Coragem

Alfredo tenta conversar com Pat e fica desolado. Alfredo pressiona, mas Pat desconversa quando ele pergunta se o motivo da separação é Moa. Lou comunica a Olívia que irá morar com Renan. Nadir avisa a Pat que Joca não dormiu em casa, e Alfredo sai para procurar o sogro. Lou atende um telefonema de Ísis na casa de Renan e fica intrigada. Joca inventa uma desculpa para justificar o seu sumiço, e Alfredo desconfia. Duarte diz para Jéssica que quer casar com Andréa Pratini, Jonathan entrega alguns resultados da fórmula secreta para Leonardo.

Pantanal

Zefa diz a José Leôncio que não quer voltar a trabalhar na fazenda de Tenório. Marcelo consola Guta, que está preocupada com o paradeiro da mãe. Trindade aconselha Alcides a esquecer o que aconteceu no Sarandi.Tadeu demonstra ressentimento ao dizer para Zefa que José Leôncio não o trata como filho. José Leôncio e seus peões ajudam a prender os caçadores que estavam na fazenda. Guta tem a impressão de ver Maria Bruaca na chalana. Maria Bruaca evita olhar para Guta, e segue com a chalana. Juma confessa ao Velho do Rio que se sente só.

Carinha de Anjo

Não haverá exibição da novela neste dia, em razão da transmissão da Copa América Feminina.

