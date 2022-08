Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Furioso, Cornélio avança em Dinorá, que põe a culpa em Celso. Cornélio expulsa Dinorá e Josefa de casa. Dalva confessa ter planejado tudo. Heitor vê Edmundo recitando versos na rua. Marcela põe Bianca para ajudar na limpeza de casa. Petruchio se recusa a dizer onde arrumou dinheiro para fazer compras. Catarina desmaia. Cornélio se muda. Dinorá confessa que se sente aliviada sem Cornélio. Josefa quer saber do elas vão viver de agora em diante. Dinorá planeja vender o colar de brilhantes, mas Cornélio o leva.

A Favorita

Ricardo diz a Átila que sua música não é comercial. Alicia convida Cassiano para assistir ao seu filme. Dedina sugere que Elias chame a polícia para descobrir a verdadeira identidade de Donatela. Lara quer que Halley a apresente a Cilene. Pedro dá a entender que Dodi pode ter roubado as barras de ouro. Gonçalo explica que em breve a verdade virá à tona, já que as barras têm um código de identificação. Flora fica nervosa. Silveirinha avisa a Dodi que as barras de ouro são numeradas. Silveirinha e Dodi levam as barras de ouro para uma fundição.

Além da Ilusão

Úrsula e Eugênio vão à fazenda, e Heloísa é obrigada a dar seu bebê para eles. Isadora implora para que Diniz ajude Davi. Margô descobre que Úrsula pegou o filho de Heloísa e decide contar para Eugênio e Joaquim o que sabe sobre a vilã. Santa obriga Constantino e Julinha a pedirem perdão a Inácio e Geraldo. Margô revela como Úrsula roubou Joaquim e enganou o pai de Eugênio. Letícia se declara para Bento. Joaquim enfrenta Úrsula e leva o bebê de volta para Heloísa. Artur chega com notícias sobre o processo de Davi.

Cara e Coragem

Ítalo revela a Anita que tinha um relacionamento com Clarice. Lou convida Rico para almoçar. Regina, Leonardo e Danilo analisam as fotos da sala de inteligência. Lou e Rico se beijam pela primeira vez. Jonathan afirma a Pat que Ítalo não matou Clarice. Jéssica avisa a Duarte que Lou e Rico estão juntos. Pat e Alfredo conversam com Gui e Sossô sobre a separação. Chega o dia da audiência da guarda de Chiquinho. Jéssica convence Lucas de que não tem namorado e os dois se beijam. Lou conta para Olívia que beijou Rico.

Pantanal

Roberto desconfia de Zuleica. Irma estranha a frieza na recepção de Trindade. Zuleica deixa claro a Tenório sua opinião sobre os direitos de Maria Bruaca. Alcides avisa a Maria Bruaca que pensa em tirar a vida de Tenório. Érica comunica ao pai que sofreu um aborto espontâneo e esconde a verdade de José Lucas. Tenório se nega a vender a fazenda para José Leôncio. Alcides e Maria Bruaca vão à tapera de Juma. Alcides leva Maria Bruaca para a tapera de Juma, com a intenção de armar uma armadilha para Tenório.

Poliana Moça

Raquel arruma as malas para mudança de casa, Lorena vê e fica chateada. Sérgio derruba café no computador da empresa. Ele chora de saudades de casa e de ficar com a família. André comemora que Raquel de fato vai ser sua vizinha e já pensa em conquistá-la. Os gêmeos ficam bravos já que Lorena vai ter um quarto só para ela. O computador de Sérgio gera um curto-circuito e provoca um pequeno incêndio na Onze. Luísa diz a Marcelo que quer tentar o procedimento de fertilização novamente, mas não no atual momento.

