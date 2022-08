Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Dinorá diz a Cornélio que Celso é professor de violino. Kiki pede Teodoro em casamento. Joana conta ao delegado que viu Heitor saindo do escritório de Batista no dia da festa. Heitor promete descobrir o paradeiro de Edmundo. Calixto fala com Marcela sobre as dificuldades na fazenda. Ela manda Petruchio procurá-la. Petruchio garante que não pegou as apólices. O delegado procura Heitor. Calixto dá o recado de Marcela a Petruchio. Calixto tenta convencer Petruchio sobre as boas intenções de Marcela.

A Favorita

Geralda pede para Céu escolher outro porque Orlandinho não pode vê-la com o vestido antes do casamento. Damião trata Greice com frieza. Flora se insinua para Dodi. Donatela se encontra com Pedro em seu antigo apartamento. Pedro fala para Donatela que seu plano para se reaproximar de Irene e Gonçalo deu certo. Romildo entrega dinheiro a um dos capangas de Lobato. Halley descobre que Lara irá fazer uma trilha. Cassiano fala para Copola que não teve coragem de pedir demissão da fábrica. Halley surpreende Lara no acampamento.

Além da Ilusão

Isadora finge ser Elisa, e Matias confessa sua culpa no crime contra a filha. Davi comemora sua possível libertação. Violeta pede que Salvador dê um tempo para sua família. Leônidas repreende Heloísa pela armação envolvendo Matias. Joaquim vê quando Davi foge de Salvador. Violeta pede perdão à Augusta. Joaquim e Davi brigam. Lavínia e Julinha conseguem pegar o diário de Santa. Mariana descobre que ganhou a loteria. Violeta e Heloísa voltam a se entender. Matias confessa seu crime na delegacia. Salvador revela que Joaquim capturou Davi.

Cara e Coragem

Lou grita por ajuda e consegue sair do apartamento de Renan. Rico estranha o atraso de Lou. Enzo percebe um clima entre Olívia e Alfredo na padaria de Milton. Rico acredita que foi Renan quem prendeu Lou em casa. Pat, Moa e Ítalo não entregam a fórmula para Jonathan. Danilo confessa a Rebeca que possui negócios ilícitos. Jonathan pede Anita em namoro. Alfredo conta para Milton que se separou de Pat. Anita e Marcia comentam sobre clima entre Lucas e Jéssica. Lou ameaça se afastar de Rico se ele continuar implicando com Renan.

Pantanal

Muda e Alcides perguntam a Juma se eles podem contar com ela para matar Tenório na tapera. Jove pede a Filó para avisar a José Leôncio que a casa do Rio de Janeiro foi assaltada e que ele, Mariana e Irma se hospedarão em um hotel. Muda conta a Alcides que Maria Bruaca está na chalana. Marcelo propõe a Zuleica vender a casa em que moravam para investir em um novo negócio. Alcides convida Maria Bruaca para ir embora com ele. Filó vai até a tapera tentar convencer Juma a voltar para Jove. Juma confessa a Filó que não para de pensar em Jove.

Poliana Moça

Celeste conversa com Tânia sobre sua ambição em busca da mãe e recebe uma resposta surpreendente. Poliana encontra Éric no clube. O jovem fala para Poliana ter mais atitude sobre sua liberdade com o pai e discursa também sua falta de vontade em ir à escola. Poliana descobre o resultado final da fertilização dos tios. Gleyce dá sua decisão final para Henrique sobre a festa de casamento. Poliana tenta falar com o pai sobre Éric, mas Otto está ocupado. Poliana pede a João não contar para ninguém que ela estava com Éric no clube.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.