Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

Chocolate com Pimenta

Ludovico consola e aconselha Ana a não guardar mágoa. A mulher de Reginaldo falece. Olga manda Ana Francisca sair do seu caminho. Ana é solidária com Graça e Celina. Nádia, a contorcionista, procura Vivaldo e avisa que resolveu não partir com o circo. Ludovico paga as despesas do funeral para Reginaldo. Danilo pede perdão a Ana, mas ela não aceita. Ele insiste para conversar e a segue até o sítio. Timóteo o expulsa atirando ovos. Nádia avisa a Margot que vai morar no hotel por tempo indeterminado e que suas contas devem ser enviadas para o prefeito.

A Favorita

Flora se desespera com a presença de Gonçalo e finge que imitava Donatela. Silveirinha inventa que Flora exagerou nos drinques e se desculpa com Gonçalo, que fica muito desconfiado. Zé Bob tenta tranquilizar Baiano e Maria conta que eles não têm dinheiro para fugir. Donatela decide procurar Gonçalo e contar tudo. Gonçalo inventa que houve um problema na empresa e pede para Irene voltar ao rancho. Flora desconfia que foi pega em uma armadilha e Silveirinha tenta acalmá-la. Gonçalo liga para Halley e pede para encontrá-lo no escritório.

Mar do Sertão

Pajeú não aceita que seu filho vá para um hospital. Quintilha, Anita e Vanclei tentam escutar a conversa de José com Cira. A Pastora Dagmar se apresenta para Tereza e Timbó, e Padre Zezo fica incomodado. Lorena revela a Labibe que está sendo chantageada por Cira. Pajeú não deixa Candoca sair de sua casa. Padre Zezo e a Pastora Dagmar não conseguem ter uma conversa amigável. José decide patrocinar o vlog de Cira. Candoca tenta fugir da casa de Pajeú. Cira fica com medo de Timbó. Cirino tem uma melhora, mas Pajeú mantém Candoca em sua casa.

Cara e Coragem

Anita estranha quando Pat a questiona sobre a fórmula. Hugo revela para Moa quem pediu para Bob viajar para o exterior. Ísis teme que a gravidez atrapalhe seu relacionamento com Renan e seu futuro na dança. Hugo estranha o interesse de Moa por saber informações sobre Bob e acredita que ele ainda pense em Andreia. Lou pensa em procurar Joca. Anita revela para Pat que Clarice teve um caso com Gustavo, pai de Rico. Bob se desespera quando Gustavo avisa que o apresentará para Lou. Ítalo e Rico pensam em acionar Lou para descobrir mais sobre a viagem de Bob.

Pantanal

Jove diz a Zaquieu que é difícil acreditar que ele tenha matado Tenório. Marcelo e Renato brigam. Ari conta aos filhos de José Leôncio que o médico está atrás do fazendeiro para fazer exames. Juma descobre que Muda está grávida. José Leôncio pede a Tadeu que limpe a sela de prata para entregar ao seu dono. Zaquieu fica arrasado ao saber por Tibério que não acompanhará a comitiva. José Leôncio parte com a comitiva montado no cavalo com a sela que era do pai. Renato ameaça Zaquieu com uma arma, mas é rendido por Juma.

Poliana Moça

Pinóquio descobre novos comandos; ele desativa o rastreador e foge do esconderijo. Em chama de vídeo com os amigos, Poliana compartilha a ideia de criar uma trupe. Durante a chamada, Song manda áudio para Helena, que deixa vazar o áudio. A namorada do Luigi expõe que Poliana é péssima e se paga de boazinha. Branca e Antônio assistem na TV, notícias que os casos do Hepta vírus estão triplicando a cada semana. Pinóquio vai até o hospital, no local, ele não usa máscara e declara que é imune ao vírus. Violeta percebe que Pinóquio desativou o GPS.