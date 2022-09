Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Lindinha nem conversa com Januário. Petruchio espera Catarina. Bianca ouve quando Marcela avisa que a Petruchio que vão precisar esperar um pouco para concretizar a fuga. Calixto fica orgulhoso ao saber que Lindinha virou noviça. Heitor quer saber em qual convento a priminha está. Joana consegue dizer que o professor é inocente. Catarina quer saber o que Petruchio e Marcela conversavam e ele disfarça. Catarina tem desejo de tomar leite de vaca tirado na hora. Petruchio acorda Calixto para fazer a tarefa.

A Favorita

Flora nega para Halley que tenha chamado Lara de “purgante”. Ele, porém, insiste em dizer que ela não gosta da filha, enquanto Flora afirma amá-la. Halley ainda acusa Silveirinha de ser capanga de Flora. Ela, então, ameaça Halley e diz que se ele contar algo a Lara, irá revelar que ele é o pai do filho de Céu. Os três se calam quando Lara surge. Como ela sente um clima estranho, Flora inventa que estava discutindo com Halley sobre coisas do trabalho. Zé Bob incentiva Manu a falar de sua vida de casada.

Mar do Sertão

O Coronel se revolta contra José, e Deodora explica como o marido deve agir. Candoca exige que José não se aproxime de Manduca até que ela converse com o filho. Maruan conhece Zahym. Laura se prepara com Timbó para ir à procura de Maruan. Timbó estranha a presença de Mirinho na cidade. Zahym destrata Maruan, e Labibe repreende o pai. Candoca se prepara para conversar com Manduca. Tertulinho interrompe a conversa de Candoca com Manduca, que acaba ouvindo, escondido, sobre a volta de Zé Paulino. Labibe oferece comida a Maruan.

Cara e Coragem

Anita afirma a Jéssica que não pode contar para Ítalo sobre as placas. Kaká tenta convencer Lou a sair da Coragem.com. Andréa revela que exigiu a presença de Pat como sua dublê, e Hugo estranha a atitude. Andréa apresenta Bob para Moa. Bob fica tenso ao ser apresentado para Pat que acredita já ter visto o empresário antes. Bob alerta Danilo sobre a dublê e Olívia. Rebeca pensa em ir até o abrigo onde cresceu. Sossô conta para Gui que Pat e Moa se beijaram antes da separação dos pais, e o menino questiona Alfredo. Regina revela para Leo seu plano.

Pantanal

Tadeu se nega a seguir o conselho de Filó e não pede desculpas a Zefa. Renato tem segundas intenções com Zefa. José Leôncio diz a Jove que está começando a levar as propostas de José Lucas a sério. Renato tenta seduzir Zefa. Alcides diz a Maria Bruaca que Tenório quer enganá-la. Filó se sente culpada pelas coisas que disse a Zefa. Tenório aceita dar o salário pedido pela funcionária, se ela lhe confirmar se Maria Bruaca dorme com Alcides. Tenório visita José Leôncio. Tenório pede a José Leôncio e Mariana que convençam Maria Bruaca a deixar a fazenda de fora.

Poliana Moça

Kessya descobre a fofoca do término de João e Helena e repassa para Poliana, que sorri com a notícia. Kessya questiona Poliana se ela está arrependida do pedido de namoro de Éric. Eugênia e Davi apoiam Helena no fim do relacionamento com João. Sérgio e Joana começam terapia de casal. Eugênia declara a Davi que teve medo de revelar que a mãe biológica das crianças entrou em contato. Helena cutuca Kessya achando que ela sabotou o processo seletivo. Elas começam a brigar. Jefferson pede Brenda em casamento. Bento pergunta a Éric como é namorar.