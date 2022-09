Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Bianca lembra-se de ter contado o segredo para Marcela. Ezequiel é encarregado de buscar Lindinha. Petruchio e Catarina brigam no meio da rua. Lindinha avisa a Januário que Kiki é uma mulher com passado. Ele finge não ligar e ela se morde de ciúmes. Josefa pensa que é a beneficiária do testamento. Joaquim a pede em casamento. Felisberto usa a palmatória e o mudinho emite sons. Cornélio percebe que admira Dalva e que ela pode ser a salvação para a sua solidão. Mimosa pede um beijo a Calixto, que foge correndo com as calças pegando fogo.

A Favorita

Diva enfrenta Flora e diz saber tudo sobre ela e que pode atrapalhar seus planos. Flora não se intimida e revela ter conhecimento do envolvimento de Diva com Romildo e Tito. Diva, porém, a ameaça. Romildo encontra Diva, que conta que Zé Bob está atrás dela. Zé Bob comenta com Tuca que Pepe era a única pessoa que visitava Diva na prisão. Rita conta para Zé Bob que não vai mais morar na casa de Romildo. Zé Bob disponibiliza todas as suas economias para ajudar Rita e Camila na nova vida. Flora diz a Silveirinha que vai contar tudo o que sabe sobre Diva a Zé Bob.

Mar do Sertão

Candoca confessa a Lorena que aprendeu a gostar de Tertulinho. Deodora se recusa a aceitar um possível noivado entre Tertulinho e Candoca. Tertulinho desliga os aparelhos que mantêm Zé Paulino vivo. Coronel Tertúlio descobre que o filho negociou com Vespertino e confronta Tertulinho na frente de Candoca. Candoca defende Tertulinho do Coronel, que expulsa o filho de casa. Um ano se passa. Candoca se casa com Tertulinho. Zé Paulino encontra Daomé. Daomé se preocupa com o sentimento de vingança de Zé Paulino.

Cara e Coragem

Anita lembra de quando Clarice a levou para fazer uma tatuagem igual à dela. Regina avisa a Leonardo que já tem arquitetado um esquema para desviar dinheiro da SG. Marcela e Paulo interceptam o carro de Moa e Armandinho, que estão gravando um comercial. Bob usa Jéssica para provocar ciúmes em Andréa. Moa não deixa Rebeca levar Chiquinho para a casa de Danilo. Joca pede para Lou convencer Olívia a desistir do romance com Alfredo. Ítalo leva Leonardo para correr próximo ao local onde o corpo de Clarice foi encontrado.

Pantanal

José Leôncio e José Lucas conversam sobre política. O Velho do Rio diz a Juma que ela está grávida de uma menina e que vai pari-la na água, como Maria Marruá. Tadeu anuncia o regresso da comitiva. Maria Bruaca incentiva Zefa a ir ao encontro de Tadeu. Um matador chamado Solano, contratado por Tenório, chega ao Pantanal. Tibério e Tadeu elogiam Zaquieu para José Leôncio. Tenório orienta Solano para dizer que veio para ser peão. Tenório dá os nomes de José Leôncio e dos filhos e de Maria Bruaca e Alcides para Solano.

Poliana Moça

Raquel atrasa mais de uma hora para jantar com André e o surpreende quando chega; no quarto do rapaz, o casal quase se beija, mas é interrompido por Dona Branca. Poliana admite que pensou em matar aula com Éric. Luísa exige de Marcelo que entrem em consenso sobre a adoção. Éric retorna à escola e pede desculpas a Poliana. Joana fala a Sérgio que os filhos adoraram a visita dele. João responde a Helena sobre o que sente por Poliana. Otto empresta dinheiro a Tânia, para investir nos projetos do livro.