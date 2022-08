Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina e Petruchio ouvem o tiro e correm ver o que aconteceu. Os ladrões fogem, e Edmundo é pego com a arma na mão. O delegado não acredita que Edmundo é inocente. O médico avisa Batista e Catarina que Joana está com edema cerebral. Cosme avisa Marcela sobre o assalto. Heitor tenta conseguir um anel com Dinorá para pedir Bianca em casamento. As apólices de Catarina estão com Serafim, que tem que dividir com Marcela. Catarina vai à mansão e conta a Marcela que está grávida, mas se surpreende ao descobrir que Marcela já sabia.

A Favorita

Pedro garante a Flora que seus planos vão dar errado. Flora fica furiosa e planeja se livrar de Pedro. Cilene fica indignada ao saber que Flora foi morar no rancho e que Silveirinha voltou a trabalhar lá. Halley não entende por que Cilene odeia tanto Flora e Silveirinha. Cilene fica preocupada, pois vê que Flora e Silveirinha estão conseguindo enganar Halley. Manu conta para Cilene que Dodi comprou uma mansão e colocou em seu nome. Cilene afirma para Manu que Dodi está usando seu nome para poder gastar dinheiro sujo e avisa que ela vai acabar indo para a cadeia.

Mar do Sertão

O suposto corpo de Zé Paulino é enterrado. Adamastor encontra Zé Paulino. Candoca conforta Tertulinho. Labibe e Lorena se preocupam com a saúde de Dodôca. Deodora repreende o Coronel por sofre por Zé Paulino. Floro Borromeu prende Sabá Bodó após as denúncias de Eudoro. Há uma manifestação em frente à casa de Sabá, e Jessilaine e Nivalda se assustam. Candoca e Tertulinho ajudam Nivalda e Jessilaine. Tereza se compadece do desânimo de Timbó. Candoca e Tertulinho ajudam Timbó. Tertulinho faz uma proposta a Candoca, que afirma que será apenas sua amiga.

Cara e Coragem

Rebeca pede para ficar na casa de Milton com Chiquinho. Ítalo recebe uma intimação para ir à delegacia. Andréa confessa a Hugo que ainda pensa em Moa. Pat aceita que Rebeca fique na casa de Moa por uma noite. Lucas revela a Andréa que Bob tem namorada. Jonathan revela a Ítalo que a fórmula não pode ser usada pela indústria bélica porque não está completa. Martha pede para Anita contar tudo sobre sua relação com Clarice. Gui reage mal quando Alfredo fala de sua nova casa, e Pat fica preocupada. Luana cuida de Clarice.

Pantanal

Filó fica magoada com José Leôncio por causa de Tadeu. Marcelo fica atordoado ao saber sobre o passado de Zuleica. Jove e Juma veem o Velho do Rio na sala da fazenda de José Leôncio. Guta pensa em ir embora da fazenda com Marcelo. Marcelo diz a Zuleica que a ama e que encontrará uma solução para Tenório não saber da verdade. Tenório dá uma procuração para Zuleica assinar. Tenório diz a Zuleica que pretende fazer as pazes com Maria Bruaca para não ter que dividir seus bens com a ex-mulher. Maria Bruaca não aceita a proposta do ex-marido.

Poliana Moça

Luigi visita o pai na empresa e conversa sobre relacionamento com Song. João vai até a casa de Poliana para dialogar; o garoto pede desculpa a Poliana por ter falado com Éric sobre a terapia. Violeta consegue reativar o GPS e descobre que Pinóquio está voltando ao esconderijo com Waldisney. Helena questiona João por ter ido à casa de Poliana; o menino afirma que precisava resolver o mal-entendido. Joana e Sérgio falam sobre o envolvimento de Mario no mundo dos influenciadores digitais; o casal ainda discute sobre a divisão dos cuidados com os filhos.