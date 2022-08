Confira o resumo das principais novelas para esta terça-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Edmundo chora no banco da igreja. Heitor pede que Bianca o ensine a bordar. Cornélio entra no quarto errado e uma mulher o agarra. Joana desabafa com Berenice, que a aconselha a aceitar a proposta de Teodoro. Em troca de um anel, Lindinha conta para Marcela o que ouviu Calixto dizer sobre o roubo da herança. Marcela pede ajuda à Dinorá para fazer Petruchio cair em uma armadilha. Bianca e Heitor vão à fazenda. Bianca apela para Catarina: Mimosa precisa de ajuda. Serafim avisa Candoca que Edmundo partiu. Januário manda Lindinha embora.

A Favorita

Diva mostra o diamante para Donatela e explica que ele pode servir de pagamento para a diretora Roseli. Donatela vê na TV a notícia da morte de Maíra. Flora consola Zé Bob, que comenta sobre o desaparecimento do carro de Maíra. Irene sugere a Lara uma viagem para Paris com Flora. Flora fala para Silveirinha que teme a investigação de Zé Bob sobre a morte de Maíra. Irene presenteia Flora com uma passagem para Paris. Norton avisa a Dodi que ele tem um dia para deixar o apartamento. Halley pede perdão a Lara e diz que a ama. Lara avisa que vai viajar para a Europa.

Além da Ilusão

Davi afirma à Isadora que viu Joaquim brigar com Abel. No Rio de Janeiro, Joaquim se desespera ao ouvir no rádio a notícia sobre o assassinato de Abel. Salvador questiona Onofre sobre a abotoadura de Joaquim, encontrada ao lado do corpo. Letícia não gosta quando Lorenzo é ríspido com Bento. Violeta aciona um advogado para ajudar Onofre. Enrico deduz que Joaquim tirou a vida de Abel. Isadora reconhece a abotoadura de Joaquim nas mãos de Salvador. Salvador vistoria o quarto de Joaquim e descobre o outro par da abotoadura

Cara e Coragem

Anita se recusa a entrar no carro de Dalva e a amiga fica sem entender nada. Moa se aconselha com Adélia. Regina humilha Dagmar. Pat chama Alfredo de Moa e deixa o marido enciumado. Andréa conhece Bob Wright, e os dois demonstram interesse um pelo outro. Anita pede ajuda a Jéssica para sumir com o carro que usou na noite em que Clarice morreu. Dalva, Cleide e Margareth decidem vender a Êxito. Kaká pede indicação de um coordenador de dublês para Armandinho. Ítalo reconhece a voz de Baby conversando com Danilo na gravação.

Pantanal

José Lucas fala para Juma que só sai da tapera se ela quiser. Guta e Marcelo sentem que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Guta não gosta de ver Zuleica e os filhos tomarem conta da fazenda. Juma se incomoda quando José Lucas diz que a ama. Guta demonstra hostilidade no trato com Zuleica. Irma conta à mãe que está grávida. Maria Bruaca se nega a parar com a chalana ao avistar Tenório e Zuleica na beira do rio. Jove incentiva José Leôncio a derrubar a tapera de Juma. José Leôncio não derruba a tapera de Juma.

Carinha de Anjo

Não haverá exibição da novela hoje, em razão da transmissão da Copa América Feminina.