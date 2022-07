Confira o resumo das principais novelas para esta quinta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Batista e Joaquim dão o mesmo colar de presente de Natal a Marcela. Petruchio está convencido de que Catarina casou para receber a herança, e ela propõe esclarecer tudo com Batista. Bianca decide empenhar a tiara que ganhou do pai para tirar Edmundo da cadeia. Marcela guarda a jóia de Bianca e, com a ajuda de Heitor, decide armar uma cilada para Teodoro. Batista flagra o beijo de Kiki e Teodoro e o proíbe de se aproximar de Bianca. Batista discute com Joaquim. Lindinha joga muito sal nos queijos. Petruchio e Catarina vão falar com Batista.

A Favorita

Irene consola Flora. Zé Bob diz a Maíra que lamenta ser a testemunha que vai incriminar Donatela. Gonçalo pede a Norton para mantê-lo informado sobre o caso de Donatela. Gonçalo diz a Irene que está na hora de convidar Flora para conversar com ele. Irene fica feliz com a decisão de Gonçalo e a possibilidade de começar uma nova vida. Halley lê sobre o assassinato de Salvatore no jornal e avisa Cilene que ela pode ser a próxima vítima. Gonçalo liga para Halley e pede que ele vá atrás de Lara. Lara se encontra com Halley em busca de consolo.

Além da Ilusão

Joaquim fica com raiva e assusta Isadora. Davi deduz que os documentos contra Joaquim possam estar escondidos na casa de Margô. Giovanna hesita em revelar sobre a volta de Bento e estragar a felicidade de Lorenzo. Olívia e Tenório discutem, e ela desabafa com Matias. Abel visita Úrsula. Margô conta para Iolanda que alugou um cofre no banco para abrigar os documentos sobre Joaquim. Matias repreende Tenório, que decide aceitar um trabalho abaixo de suas qualificações. Giovanna queima a carta de Bento. Anastácia faz uma revelação a Leônidas.

Cara e Coragem

Moa e Rebeca discutem durante a audiência. Martha não aceita que Leonardo se relacione com uma funcionária da SG. O romance de Andréa e Moa é descoberto pela imprensa. O Juiz toma sua decisão e deixa Moa e Rebeca contrariados. Leonardo revela a Martha que Clarice tinha um caso com Ítalo. Gustavo chama Bob para jantar em sua casa. Andréa chega à casa de Moa, e Milton presta atenção às reações de Pat. Martha procura Ítalo. Gustavo apresenta um amigo em comum com Danilo, e Bob se sente ameaçado. Bob finge gostar do amigo de Gustavo e Danilo.

Pantanal

Tadeu sente a agilidade de Jove ao apostar uma corrida com o irmão. Trindade diz a Tadeu que a sela de prata será de José Lucas. Mariana liga para Zaquieu a pedido de José Leôncio para que o fazendeiro peça desculpas pela maneira como o rapaz foi tratado pelos peões da fazenda. Tadeu beija Zefa. Tenório atira na sucuri, depois que a cobra tenta lhe dar o bote. Jove comemora notícia da gravidez dada por Juma. O Velho do Rio não consegue retirar a bala do tiro disparado por Tenório. Guta revela a Marcelo que não conseguiu esquecê-lo.

Carinha de Anjo

Vitor e Estefânia fazem uma brincadeira para revelarem o sexo do bebê para a família. O casal revela que Estefânia está grávida de trigêmeos, duas meninas e um menino. Todos comemoram. Rogério e Cassandra conversam. O rapaz diz que a garota precisa parar de implicar com todos. Cassandra pede uma chance para Rogério. O rapaz diz que se ela parar de ter comportamentos de uma criança birrenta ele poderá dar uma chance para os dois se conhecerem melhor. Haydee chora compulsivamente em casa ao acreditar que perdeu o amor de sua vida devido ao seu passado.