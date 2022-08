Confira o resumo das principais novelas para esta quarta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Lindinha confessa ter salgado os queijos a pedido de Joaquim. Januário se recusa a beijá-la. Catarina e Bianca exigem que Calixto procure Mimosa. Marcela e Dinorá armam um plano contra Catarina. Heitor borda. Cornélio aparece com o pescoço arranhado e Dinorá faz uma cena de ciúme. Edmundo é assaltado e perde sua trouxa de roupas. Candoca avisa a Bianca que Edmundo desapareceu. Catarina decide colaborar com as investigações sobre o roubo de sua herança. Calixto foge do beijo de Mimosa. Lourdes agarra Fábio. Joana exige que Batista sustente os filhos.

A Favorita

Irene afirma que o melhor para Lara é Cassiano, mas Gonçalo responde que prefere Halley. Copola avisa a Cassiano que ele foi selecionado para se apresentar na TV. Céu se muda para a casa de Orlandinho. Cilene diz a Halley que arranjou um emprego para ele como carregador em uma empresa de mudanças. Flora se despede de Zé Bob. Cassiano vai ao aeroporto se despedir de Lara e ela se emociona. Augusto começa a cantar, mas abandona o palco antes do fim da música. Cassiano faz sucesso no programa. Leonardo desconfia e Mariana confirma que está grávida.

Além da Ilusão

Joaquim se desespera, e Úrsula tenta despistar Salvador, sem sucesso. Davi e Isadora convencem Violeta de que Joaquim é um homem perigoso. Joaquim afirma a Salvador que estava no Rio de Janeiro quando Abel foi morto. Lisiê confronta Tenório sobre Olívia. Matias tem uma crise, e Olívia o conforta. Úrsula consegue subornar o gerente do hotel, que confirma para a polícia o falso álibi de Joaquim. Salvador mantém Onofre preso. Iara se recusa a desmentir Joaquim na polícia. Heloísa implora o perdão de Violeta.

Cara e Coragem

Pat se despede de Alfredo e vai embora com Moa. Anita e Jéssica limpam as digitais do carro de Dalva. A delegada Marcela informa Martha sobre a reabertura do caso de Clarice. O investigador Paulo tenta falar com Dagmar. Anita afirma a Jéssica que não contará o que aconteceu na noite em que Clarice morreu. Joca se une a Olívia para afastar Lou da Coragem. com. Anita inventa para Dalva uma mentira para justificar o sumiço do carro. Teca vê Bob e Jéssica juntos e pensa que os dois são um casal. Rebeca afirma que Pat está apaixonada por Moa.

Pantanal

José Leôncio não derruba a tapera de Juma. Marcelo sente ciúmes ao ver Guta chegar em casa acompanhada de Jove. Irma fica surpresa com a convicção cega de Trindade sobre sua gravidez. Filó conta a José Leôncio sobre a gravidez de Irma. José Lucas sente que Juma só o quer por perto como irmão. José Leôncio comunica a Jove que a sela de prata ficará sem dono, até que o filho resolva a situação com José Lucas. Zaquieu comenta com Muda que ficou ressentido por não ter sido convidado para a comitiva.

Carinha de Anjo

Cecília e Gustavo vão ao quarto de Dulce Maria e revelam para a carinha de anjo que ela vai ter um irmão ou irmãzinha. Dulce fica feliz e abraça os pais. Leonardo pede para dois capangas render a todos e deixar Cecília e Dulce Maria com ele, enquanto limpa o cofre da casa. Diana e Inácio conversam com a Madre Superiora e diz que a gravadora alugou uma casa em São Paulo para eles tocarem a carreira de Miguel e Zeca. Leonardo sequestra Cassandra na rua e diz que ela vai ser obrigada a ajudá-lo a acabar com a família Lários.