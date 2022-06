Confira o resumo das novelas para esta sexta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina resolve cuidar da fazenda. Edmundo não consegue entrar na casa de Bianca. Catarina tenta tirar leite das vacas. Teodoro pede para visitar Bianca mais vezes. Joaquim dá dinheiro a Januário. Serafim vê Celso, Dinorá e Josefa entrando no hotel. Heitor arranja um vigarista para tirar o dinheiro de Januário. Catarina obriga Lindinha a trabalhar. Dalva avisa Cornélio que Dinorá toma aulas de violino no hotel. Catarina distribui as tarefas: está decide a salvar a fazenda. Lindinha avisa Petruchio que Catarina assumiu o controle da fazenda.

Além da Ilusão

Davi acusa Joaquim de ter um caso com Sueli e Isadora fica confusa. Eugênio expulsa Úrsula de casa. Matias tenta destruir o sapatinho da filha de Heloísa e Leônidas a ajuda. Matias ameaça Leônidas. Úrsula sugere que Joaquim tenha uma amante única. Margô aconselha Úrsula. Bento consegue ficar de pé e Silvana se emociona. Letícia aceita namorar Lorenzo. Iolanda não se abala com a vingança armada por Isadora. Úrsula afirma a Eugênio que está grávida. Leônidas revela a Fátima que Heloísa é a mãe biológica de Olívia. Joaquim beija Iolanda.

A Favorita

Zé Bob diz que ama e acredita em Donatela. Donatela coloca Zé Bob para fora de sua casa por que o viu com Flora. Lara se recusa a andar com seguranças como deseja Gonçalo. Gonçalo contrata Halley como segurança da neta, sem que ela perceba. Gonçalo recomenda que Halley se matricule na mesma faculdade de Lara e se torne amigo dela. Flora pede que Silveirinha descubra os extratos bancários de Donatela. Halley se aproxima de Lara no clube. Shiva vai morar com Elias e deixa um bilhete para Augusto. Augusto vai à casa de Elias.

Cara e Coragem

Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o trabalho com Andréa por causa de Pat. Moa chega ao cemitério com Ítalo, que encontra uma chave no túmulo do pai de Clarice. Leonardo tenta persuadir Martha para ficar com a presidência da SG. Lou fica tensa quando Nadir pede para conhecer Olívia. Moa tem um ataque de pânico dentro do cemitério. Duarte ainda não sabe se aceitará a proposta de Danilo. Moa reclama com Andréa por ter tirado Pat da campanha.

Pantanal

Tadeu elogia as cabeças de gado de Tenório, sem saber que o pai de Guta roubou os animais da fazenda de José Leôncio. Mariana não aceita o convite de Irma para ir ao Pantanal. Nayara e Gustavo voltam para casa. Guta diz aos pais que não vai se casar com Tadeu. Tadeu discute com José Leôncio e exige do pai o dinheiro pelo seu trabalho como peão. Trindade garante a Tibério que Irma não gosta mais de José Lucas. Irma e Gustavo conversam sobre a situação de Mariana. Juma recusa a visita de José Lucas a sua tapera.

Carinha de Anjo

Cecília mostra para a Madre Superiora e o Padre Gabriel as fotos que recebeu. A religiosa diz que ela não pode agir de forma impulsiva. O padre estranha as imagens, pois Gustavo nunca desrespeitou nenhuma mulher. Adolfo decide ir passear no parque e diz para Silvestre lhe acompanhar. Cecília vai conversar com Gustavo, mas não deixa ele encostar nela. A mulher joga as fotos que recebeu no chão. Gustavo diz que as fotos são uma armação e explica o que aconteceu. Cecília não abre espaço para conversar a respeito e diz que quer o divórcio.