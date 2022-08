Confira o resumo das novelas para esta segunda-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina fica furiosa. Petruchio jura inocência. Catarina dorme na casa de Dalva. Marcela manda Serafim se oferecer para levar Catarina à fazenda. Catarina reconhece Fábio e avisa que vai contar a verdade para Lourdes e Bárbara. Catarina descobre que as duas mentiram para ela e desiste de falar sobre Fábio. Catarina conta a Batista que flagrou Marcela e Petruchio aos beijos, mas ele não acredita. Petruchio fica furioso ao ver Catarina chegar na companhia de Serafim. Petruchio e Catarina brigam e ele a beija.

A Favorita

Lara exige que Irene respeite a memória da mãe. Gonçalo afirma que, se Donatela realmente os roubou, não faz sentido ter deixado o dinheiro para Lara, a herdeira natural dele. Alícia convida Zé Bob para a festa de Camila. Rita e Romildo se irritam com a chegada de Zé Bob. Zé Bob conta para Camila que é seu pai, mas ela diz que não gosta dele. Camila acusa Zé Bob de ter acabado com a sua festa. Romildo humilha Zé Bob. Rita discute com Didu. Flora fica furiosa e fala para Silveirinha que Lara não gosta dela. Stela vai ao sarau na garagem de Copola. Leonardo discute com Catarina.

Além da Ilusão

Violeta repreende todos que esconderam a verdadeira identidade de Davi. Matias humilha Isadora, que garante à Violeta que Davi não assassinou Elisa. Manuela esconde Davi. Violeta confronta Matias pela morte de Elisa. Silvana e Bento pensam em escrever sobre a história de Davi.Tenório consegue autorização do Vaticano para se casar com Olívia. Iolanda volta a chantagear Joaquim. Augusta aconselha Emília a se redimir. Arminda explica para Santa sobre a confusão causada pelo bolo de Manuela. Iolanda procura Isadora e Joaquim a observa.

Cara e Coragem

Ítalo se lembra de Clarice e fica desconcertado. Pat e Moa interrogam Baby, o aluno de Parkour de Ítalo, no galpão da Coragem.com. Olívia procura Duarte pela companhia para apresentá- -lo a Andréa Pratini. Ítalo, Pat e Moa decidem o que fazer com Baby depois de descobrir que ele é informante de Danilo. Baby é atropelado ao tentar fugir, e Ítalo o ajuda. Renan exige que Lou more com ele. Pat pede para conversar com Alfredo. Moa percebe um olhar diferente de Pat e fica esperançoso. Duarte pede demissão da companhia de dança.

Pantanal

José Leôncio avisa a Guta e seus irmãos que deseja falar com Tenório antes de responder sobre a possível sociedade com eles. Filó pede que Zefa não faça Tadeu sofrer. Trindade confessa a Irma que sente que a namorada não voltará para ele se viajar para o Rio de Janeiro. O Velho do Rio diz a Juma que está preocupado com Jove. Tibério repreende Alcides por debochar de Zaquieu. Ingrid teme que a imagem de José Lucas possa prejudicar sua família, mas Ibraim pensa em usar o futuro genro para obter benefício político. Juma sente falta de Jove. Jove se encanta com Miriam.

Carinha de Anjo

Padre Gabriel vão até a casa de Estefânia e Vitor para contar que Leonardo sequestrou Dulce Maria. Leonardo telefona para casa de Gustavo e é atendido por um negociador. O homem pede um alto valor em dinheiro vivo para liberar a menina. Diana e Inácio começam a mudança da família. Zé Felipe e Miguel choram ao se despedirem um do outro. Leonardo vai até uma rua no meio do mato com um comparsa para pear o dinheiro do resgate com Gustavo. Padre Gabriel faz uma corrente de oração enquanto isso. Leonardo não se arrepende de nada e ainda afirma que a vingança é por ele e Nicole.

