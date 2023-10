Confira a coluna ‘Em Alta’

O cantor Viller Santos lança o single “Ex do Vizinho”, junto com o cantor Loubet, precursor do estilo “agronejo” no Brasil. A música já está disponível em todas as plataformas digitais. A produção musical é de Júnior Braga, que assina diversos projetos musicais, entre eles, Loubet, Victor e Matheus, Brenno Reis e Marco Viola, Juliano Ferro e Samba Pop.

Rapidinhas…

Que semana hein, achei que não iria acabar nunca rs. O que teve de gente no mundo dos famosos se separando não foi brincadeira, né? Quem esperava pelo fim do casamento da Sandy? Deixou todo mundo de boca aberta. Agora, o Gustavo Mioto e a Ana Castela já dava sinais que não iria muito longe.

O empresário Valter Junior está de parabéns pelo evento da gravação do DVD de Fred e Fabrício, foi sensacional. Campo Grande está voltando aos bons tempos de gravações e de oportunidades para os artistas. Espero que nossa cidade sirva de palco para muitos outros eventos.

Panela, fogão, tempero e muito bate-papo vão fazer parte do “Panelaço Ao Vivo”, que estreia no dia 2 de outubro. Na nova atração, que marca a chegada de Ana Clara ao “GNT”, a apresentadora estará ao vivo no canal e no “Globoplay”, de segunda a sexta, às 19h45.

Outubro chegou, até que fim. Estou preparando muitas novidades para vocês, em breve irei contar. Fiquem ligados nas minhas redes sociais. Deixo aqui o agradecimento ao meu amigo, Rafael Tamazato, que sempre encara os novos desafios comigo. Esse mês será muito bom para todos, eu creio!

Recebi o convite da prefeita, Adriane Lopes, para o lançamento da Semana da Criança. O evento será nesta segunda- -feira (2), para convidados e imprensa. Fiquei muito feliz pela lembrança. Aproveitando, quero parabenizá-la, está com uma equipe excelente de assessores. Um abraço a minha amiga, Adriana Tozzetti.

Assisti um pouco de “A Fazenda”, estou gostando, apesar de que tem muito barraco, né? Minha torcida é para o Tonzão, amigo meu pessoal, adoro ele. Claro, que tem mais gente lá que conta com minha torcida.

Por falar no calor, estão prevendo dias mais quentes neste mês de outubro. Aff, espero que estejam enganados. Que dias quentes foram estes que passamos? Pensei até em ir morar na Europa se continuar pegando fogo assim rs. Boa semana, até mais!

Por Jhoseff Bulhões.

