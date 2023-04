Confira a coluna “Em alta” de Jhoseff Bulhões

Em Alta

Fenômenos do pagode e referência em seu segmento, o grupo Menos é Mais se prepara para o retorno da turnê do projeto que mudou suas vidas e consagrou o grupo como um dos maiores nomes do pagode do mundo. Trata-se da “Turnê Churrasquinho”, eles levarão pagode para todos os cantos do Brasil. E a primeira cidade será Curitiba em Maio, e depois em outros locais do país.

Rapidinhas…

Não é de hoje que artistas erram o nome do estado. No último fim de semana foi a vez da dupla Maiara e Maraisa errarem o nome de MS, elas chamaram de MT, o erro causou bastante repercussão nas redes sociais. Será que não está na hora de discutir a mudança do nome do estado?

A organização da Expogrande deste ano está de parabéns. A cidade toda comentando e falando sobre o evento. Só ouvi elogios e muita gente satisfeita com as apresentações culturais e exposições. Show de bola!

Por falar em eleições, Campo Grande começou cedo a discussão sobre o cenário político para 2024. Novos pré-candidatos a prefeitos e vereadores. Dizem que vai ter mais de 50% de renovação na Câmara. Será? Só acredito vendo…

Tive conhecimento que meu nome apareceu na pesquisa da Ranking, de intenção de votos para vereadores, fiquei feliz pelo reconhecimento, entretanto, não sou pré-candidato e muito menos tenho intenção de disputar qualquer cargo.

Vários artistas e pessoas públicas estão revoltados com o Twitter, muitos deles deixaram de ser verificados na plataforma social. E não foi pouco, inclusive o Felipe Neto, foi um deles que perdeu o selo de verificação. Agora terão que pagar para serem verificados. Que coisa hein!!!

Este ano assisti poucas vezes o BBB, e não fui o único. A Globo atingiu uma das mais baixas audiências das últimas edições, inclusive havia recuperado a audiência durante a pandemia. Mas agora não consegue conquistar o público novamente. Não é para apenas, hoje em dia tudo é motivo de cancelamentos, aí os participantes entregam menos para o telespectador.

Desejo a vocês uma excelente semana. Vem mais feriado, e eu irei aproveitar para descansar. Forte abraço, até mais.

