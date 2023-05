Confira a coluna “Em alta” de Jhoseff Bulhões

MS ganhará, no próximo dia 20, uma nova dupla sertaneja. Estou falando de “Kaio e Fael”, anote esse nome aí. Eles cantam demais, têm um futuro brilhante pela frente. O lançamento da dupla acontece no Estação Três Lagoas. Eles estão com agenda aberta para shows. Desejo sucesso nessa nova jornada.

Rapidinhas….

A gravação do primeiro DVD da cantora Ana Castela aconteceu em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, fenômeno do agronejo, destaque na mídia e nos topos das plataformas de streaming. Vestida com looks do estilista mineiro Eduardo Amarante, foram, ao todo, 5 trocas de roupa. Ana surgiu deslumbrante com um conjunto rosa e franja brilhantes, cantando “Boiadeira” para mais de 70 mil pessoas.

Lucas Lucco finaliza mais um projeto de sucesso com chave de ouro. Após a repercussão das partes 1, 2 e 3 de “777”, agora o artista comemora os mais de 40 milhões de streams do audiovisual com o lançamento na íntegra, em todas as plataformas, via ONErpm. Três faixas inéditas se juntam às 11 já lançadas por Lucas e estreiam nos aplicativos de música.

Há tempo não via a noite campo-grandense tão agitada e com boas opções de lugares para ir. Isso é bom, pois movimenta nossa economia e ajuda a fomentar a cultura local. Embora tenha suas falhas, mas temos que reconhecer que ainda é a melhor cidade para se viver.

O AgroBar, o mais recente lançamento dos empresários Pedro Elero e João Paulo Albuquerque, em parceria com o cantor e compositor Luan Pereira, é a maior aposta dos executivos para a expansão em 2023, somando-se ao Folks Pub e ao Buteco Folks, como frentes de um negócio que estão sob o chapéu da Folks Franquias, uma holding de entretenimento que pretende conquistar, este ano, o faturamento R$ 85 milhões e 50 unidades no Brasil.

Estou decepcionado com a atual prefeita, Adriane Lopes. A situação da cidade está cada vez pior. Estava apostando em sua gestão, mas tudo indica que é um mandato só, além de reunir uma péssima assessoria. Espero que melhore, ainda tenho minhas dúvidas.

Deixo registrado os parabéns para o querido Paulo Ferreira, grande articulador político, em Três Lagoas. O homem é um das pessoas de confiança do prefeito Angelo Guerreiro. Tive o prazer de conhecê-lo, esse eu boto fé. Grande abraço!

Por Jhoseff Bulhões.