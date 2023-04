Confira a coluna “Em alta” de Jhoseff Bulhões

O Di Propósito, um dos maiores nomes do pagode, na atualidade, lança a inédita “Tô Sentindo Falta”. Depois de duas edições, de muito sucesso, do projeto “Encontrin”, que reuniu grandes nomes da música brasileira da atualidade, gerando parcerias improváveis, uniões de estilos e muitos hits, o grupo se prepara para gravar o próximo DVD da carreira.

Rapidinhas…

A cantora Ana Castela é a artista mais ouvida no Brasil, pelo Spotify. Mas ainda precisa ser mais humilde. Muitos reclamaram da forma que ela vem tratando os fãs e a imprensa. Precisa, urgente, calçar as sandálias da humildade.

Mato Grosso do Sul ganhará uma nova dupla sertaneja, estou falando dos cantores Kaio e Fael. O lançamento da carreira dos músicos será no próximo dia 20 de maio, na estação Três Lagoas. Eles são queridos demais, desejo muito sucesso nessa nova etapa da vida deles.

Quem não ficou triste com o fim da história do Agenor e a capivara Filó? Eu fiquei abalado demais com toda a polêmica. Lamentável, a gente se apega muito aos animais…

Só eu sei como é, tenho meu doguinho e sou apaixonado por cachorros.

Tive a oportunidade de conhecer o colunista Claudinho Pereira, que faz sucesso no interior do Estado. Ele é de Três Lagoas, super querido por lá. E como ele diz: “Vamos girar o mundo!”

Ele é o máximo muito querido pelos jornalistas e por todos, da Capital. Estou falando do assessor de imprensa da Expogrande 2023, Moisés Palácios. Este sabe trabalhar e atender a todos, com carinho. Ele é show, por isso é meu amigo.

Para quem está procurando um lugar para curtir a noite, agora Campo Grande tem um ambiente nota dez, eu indico. Este é o Kafofo, a mais nova balada da cidade, do meu amigo Felipe Diniz. A boate fica na Esplanada Ferroviária e o que não falta por lá é techno, tech-house, funk e muito mais. Os eventos começam sempre por volta das 23 horas.

Roberta Miranda está entre os indicados ao 30º Prêmio da Música Brasileira. Com mais de 37 anos de trajetória, ela concorre à premiação “Intérprete”, na categoria “Canção Popular”. A cerimônia acontece no dia 31 de maio, no Rio de Janeiro e celebrará os 50 anos de carreira da cantora Alcione.

Bora aproveitar o feriado do Dia dos Trabalhadores? Uma excelente semana a todos. Até mais, a gente se encontra por aí, abraço!!!

