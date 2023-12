Confira a coluna ‘Em Alta’

Muito dedicado e profissional, Lucas Alves ganhou notoriedade no mercado da fotografia da Capital. Alves é o fotógrafo das subcelebridades de MS, ele é muito requisitado entre os artistas e empresários da Capital. Também atua como designer gráfico, fotógrafo e videomaker. Tenho certeza de que ele vai muito mais longe ainda. Sucesso!

Rapidinhas…

Ufaaa! Dezembro chegou. Para alguns, passou rápido demais e para outros, demorou muito. Mas o fim de ano chegou com tudo, espero que nosso comércio lucre com as datas comemorativas. Fico na torcida aqui!

Tenho recebido diversos convites, mas confesso a vocês, não dá para ir na metade. Fico lisonjeado por cada convite e pelo carinho, espero, no ano que vem, ir mais nos eventos e festas de nossa cidade. Portanto, me convidem!

Falei semana passada sobre a live do Gusttavo Lima, que infelizmente foi adiada, mas aconteceu na última sexta-feira, em sua casa, no Estado de Goiás. Também aproveitou para lançar música nova. Ele vem com tudo em 2024.

Alegria de uns, tristeza de outros. O Spotify divulgou as músicas mais tocadas no mundo e no Brasil. Por aqui, a cantora e ícone Marília Mendonça segue liderando. Gosto dessa plataforma, pois ela ajuda os artistas simples também, muitos estão tendo a oportunidade de conquistar novos fãs pelo mundo…

E vocês já decidiram onde vão passar o Natal? Eu ainda não decidi, mas quero algo bem calmo e longe da agitação. Devo passar em família, mesmo.

Meu amigo cantor Lucas Tellys está animado com o retorno da carreira musical em Campo Grande. Ele lança, no próximo dia 8, a música “Erro Covarde”, que já está disponível no pré-save. Eu já deixei salvo, vou escutar bastante.

Recebi o convite do meu amigo DJ Tullux, para o super evento da Loop Club, que acontece no dia 9 de dezembro. O evento comemora 10 anos da Technofighters Brasil na Capital. A festa será animada pela Attena Music e Sarza, de SP. Que festão! Já coloque na agenda, eu já confirmei presença.

Curtinhas – Um abraço ao meu amigo Sérgio Longen, da Valley. Por falar nela, está reformada e de cara nova. Vale a pena ir… Quem também anda fazendo sucesso com seus empreendimentos é meu amigo Felipe Diniz. Os dois são incríveis como empresários. Mais uma vez, obrigado a vocês por estarem me acompanhando por aqui. Um abraço, a gente se encontra por aí. Fui, até mais!

Por Jhoseff Bulhões.