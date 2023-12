Agendão: domingo tem Mercado de Pulgas, Feira Cultural Arena MS e Natal nos Bairros

O fim de semana se despede, mas o domingo (3) ainda está recheado de atrações para quem quer curtir mais um pouco a merecida folga. Entre as atrações, se destaca a primeira edição do Mercado de Pulgas de Campo Grande, além da Feira Cultural Arena MS, onde será leiloado o “Frango Divino”, uma receita única preparada a seis mãos pela influencer Glória Maria do MS, a primeira-dama Mônica Riedel e a chef da Mercearia Portuguesa, Flaviany.

A feira Vai ou Racha, o Tango na Praça, o Natal nos Bairros e bloco Tá Dando Pinta, além do Sarau Multicultural, complementam a programação. É importante destacar que eventos ao ar livre podem ser cancelados devido as condições climáticas.

Mercado de Pulgas

Depois de tanta feira, exposição e antiguidades por toda Campo Grande, a Capital ganhou o primeiro “Mercado de Pulgas”. Neste domingo tem a estreia nos altos da Avenida Afonso Pena, e a expectativa é reunir mais de 50 expositores.

Hora: Das 8h às 14h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena – entrada do Parque dos Poderes

Entrada: Gratuita

3ª edição do Breshop Bazar Beneficiente

Com mais de 10 mil peças à disposição dos visitantes, o bazar beneficente oferece descontos de até 90%. Com peças de grandes marcas, tem desde roupas para adultos e crianças além de acessórios, bolsas, sapatos, bijuterias, joias, peças de decoração, brinquedos e eletrodomésticos.

Todos os produtos estarão em excelente estado de conservação, uma mistura cuidadosamente selecionada de artigos novos e seminovos, prontos para encontrarem novos lares por preços muito acessíveis, a partir de R$ 5,00.

Hora: Das 8h às 15h

Local: Rádio Clube Cidade – Rua Padre João Crippa, 1280

Entrada: Gratuita

Feira do Recanto

No domingo a programação segue com brunch a base de plantas comestíveis e palestra sobre cardápios a partir de plantas comestíveis.

Hora: A partir das 9h

Local: Rua 13 de Junho esquina com a Rua das Garças

Entrada: Confira valores no local

João Bosco e Vinícius

Neste domingo tem violada com João Bosco e Vinícius, Maria Cecília e Rodolfo, Léo Pires e João Haroldo e Betinho.

Hora: A partir das 12h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Ingressos a partir de R$ 120,00

6º Festival do Chamamé de Mato Grosso do Sul

O terceiro e último dia do festival, domingo, terá início às 15h, novamente na Praça do Papa. A Feira Gastronômica e de Artesanato estará aberta, oferecendo aos visitantes uma variedade de produtos locais.

A programação do dia inclui apresentações de Grupo Desparramo, Grupo Surungo Bueno, Caio Escobar, Miguel Arce, entre outros talentos.

Hora: A partir das 15h

Local: Praça do Papa

Entrada: Gratuita

Feira Vai ou Racha

Neste domingo tem batalha de poesia do Slam Plural com Capoeira do Mato e Quinteto de Jazz na Feirinha do Vai ou Racha, além de gastronomia, artesanato, moda e área kids.

Hora: Das 15h às 21h

Local: Rua 14 de Julho esquina com a Euler de Azevedo

Entrada: Gratuita

Sarau Multicultural

Ateliê Ramona Rodrigues abre as portas para o sarau multicultural neste domingo com dança, teatro, poesia, música, artesanato e gastronomia.

Nesta edição, o público poderá conferir apresentações dos alunos das oficinas de teatro e circo, além da apresentação da banda “Santo de Casa”, com músicas autorais e MPB, Karla Mattos com dança cigana.

Hora: Das 16h às 23h

Local: Rua 14 de Julho, 1431

Entrada: Ingressos a R$ 25,00 ou entrada de um brinquedo para doação – verba será revertida para o Cotolengo

Feira Cultural Arena MS

Comemorando um ano de Arena MS, a feirinha cultural deste domingo tem até leilão do “Frango Divino”, uma receita única preparada a seis mãos pela influencer Glória Maria do MS, a primeira-dama Mônica Riedel e a chef da Mercearia Portuguesa, Flaviany.

O valor arrecadado será destinado para a Comunidade Mandela, onde um incêndio deixou 150 famílias desabrigadas. A programação ainda conta com Juci Ibanez, Banda seu Saraiva, recreação infantil, feirinha de adoção responsável de pets, e vários expositores com artesanato, moda e gastronomia.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Rua Marquês do Lavradio, 399

Entrada: Gratuita

Natal nos bairros

A programação de Natal começa neste fim de semana a passar pelos bairros de Campo Grande. Neste domingo, a ação seguirá para o Jardim Noroeste com sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decorações natalinas, além do aguardado Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour junto de outros personagens.

Hora: A partir das 17h

Local: CRAS Noroeste, na rua Frei Caneca, 579, região do Prosa

Entrada: Gratuita

Tango na Praça

O Coreto da Praça Ary Coelho será palco para tango neste domingo, com aulões para iniciantes e baile ao ar livre, com apresentação de Camilla Marques e Rafael Bittencourt.

Hora: A partir das 18h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Bloco Tá dando Pinta

Domingo começa com esquenta de Carnaval no Ponto Bar com o bloco LGBTQIA+ Tá dando Pinta.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Gratuita até 20h

Dourados

Dourados Brilha

Domingo tem feira de artesanato, missa, Doce Sonho Ballet, Instituto Máximos, Orquestra UFGD, Coral do 4º IPI, Grupo em Versos.

Hora: A partir das 17h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Com informações da Setescc