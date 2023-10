Confira a coluna ‘Em Alta’

Em parceria com o cantor Loubet, Nando Ferraz lançou, ao decorrer da semana, o single “Força da Tração”. O sertanejo promete conquistar MS com seu novo trabalho. Nando Ferraz é a grande revelação da música sertaneja. A composição é de Ana Nery, Arthur Daniel e Magno Neves. E a produção musical é assinada por Fábio Adames, que assina diversos projetos com grandes nomes da música nacional.

Rapidinhas…

2023 praticamente está chegando ao fim, e todo mundo já fala em 2024. Fui, dias atrás, no supermercado e fiquei: pasmem, acredita que já estão vendendo panetones? Daqui a pouco é Natal, né?

A cantora Lia Mayo deixou para o passado o axé e lançou a carreira no sertanejo, sendo conhecida como a “Rainha do Modão”. O lançamento da nova fase da carreira dela aconteceu na última sexta- -feira, no Rancho do Tio Léo. Sem contar que a agenda dela está lotada.

Eu assisti, há poucos dias, “A Fazenda”, agora, depois da saída da jornalista Rachel Sheherazade, aí que não perco muito meu tempo. O assunto dominou as redes sociais, muita gente ficou inconformada com a saída dela.

O humorista Marco Luque levou seu sucesso de bilheteria “Dilatados” para a Europa. O artista realizou sete espetáculos em solo internacional, onde passou por Portugal, Bélgica, Espanha, Irlanda, Suíça e Inglaterra. Com seu poder de levar alegria ao público, o humor autêntico de Luque está conquistando o mundo.

Recebi o convite da festa de aniversário do cantor Tom Andrade, fiquei muito feliz pela lembrança. O evento será no próximo fim de semana, em que ele receberá amigos e convidados especiais para comemorar essa data tão importante. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, desejo todo sucesso para você.

Algo que gosto muito de fazer é ler livros nas horas vagas, inclusive, tenho uma dica para você, leitor. No momento, estou lendo o “Segredos Mágicos da Sua Mente”, do autor David Medina, muito bom. Recomendo de olhos fechados, tenho certeza que fará uma diferença enorme na sua vida.

Para encerrar a coluna Em Alta, quero enviar um abraço a todos que me encontram na rua e elogiam nosso trabalho por aqui. Muito obrigado mesmo, boa semana. Até mais!!!

Por Jhoseff Bulhões.