Confira a coluna ‘Em Alta’

A novela “Renascer” está prestes a retornar às telas da televisão brasileira, e Xamã está oficialmente confirmado no elenco desta aguardada produção. Conhecido por suas músicas envolventes e números grandiosos, o rapper será par de Sophie Charlotte.

Apesar do feriado a semana foi bem agitada no meio artístico. E eu conto tudo para vocês aqui na coluna Em Alta.

Depois da longa carreira no axé, a cantora sul-mato- -grossense, Lia Mayo, trocou o ritmo pelo sertanejo. Ela vem fazendo shows em várias partes do Estado, e agora é a rainha do modão. Conversei com ela, contou que vem com muitas novidades ainda este ano. Só posso desejar sucesso e mais sucesso!

Nossa! Adorei conhecer a dupla Elvis e Adriano, eles eram do interior de MS. Como muitos vieram para Capital em busca de oportunidades. Pensa nuns meninos educados e queridos. Ahh, eles vão gravar DVD em novembro, depois conto mais detalhes, tá?

Fui ao Hospital Universitário visitar um amigo que está internado, eu fiquei impressionado com o atendimento dos funcionários e a qualidade dos aparelhos, tudo novo e de última geração. Parabéns aos gestores do hospital, nota mil…

O Prêmio Marília Mendonça será realizado em março de 2024, Mês da Mulher. A data vem sendo negociada entre as agendas dos artistas que já confirmaram presença na ocasião, Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, Zezé Di Camargo, Simone Mendes, entre outros. A festa será em Goiás, estado onde Marília nasceu.

O chá revelação do sexo do bebê do Sr. e Sra. Rena aconteceu ontem (14), no mesmo local que marcou a história dos dois, na Vila Morena. Mais uma vez parabenizar a prefeita Adriane Lopes e toda sua equipe pelo evento. Estão mesmo de parabéns!

Dias desse fui no Pátio Central, fiquei impressionado, pouco movimento. Fico pensando como os empresários estão fazendo para driblar a crise econômica?!. Fora que no feriado fica uma paradeira nossa cidade, todo mundo viaja. Precisamos pensar em eventos alternativos para quem fica por aqui. Não acha?

Para encerrar a coluna de hoje. Adorei que eles estão de volta, estou falando da dupla João Haroldo e Betinho, eles fizeram muito sucesso na nossa cidade. Sem falar que os meninos estão com a agenda lotada. Eles são bons demais! Boa semana, até a próxima.

Por Jhoseff Bulhões.