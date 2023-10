Confira a coluna ‘Em Alta’

Atitude 67 gravou o DVD na presença de Amanda Meirelles e com participações de Kamisa 10, Gaab e Ávine Vinny. O registro aconteceu na última quarta-feira (4), no Hangar Studios, em São Paulo, às vésperas do lançamento do single “Imagina”. Com certeza será mais um sucesso dos meninos, que tanto nos orgulham, eles são de MS.

Rapidinhas…

Não sei vocês, mas está quase impossível assistir “A Fazenda”, é muita baixaria, dentro e fora do reality. Com os escândalos envolvendo os integrantes da “Fazenda”, eu nem perco mais meu tempo, só fico sabendo por meio das páginas de entretenimento.

Fiquei sabendo que a sociedade de uma casa noturna em Campo Grande não terminou nada bem. Os ex-donos estão revoltados e prometem ir à Justiça. É babado atrás de babado. Mas hoje em dia é complicado ter qualquer tipo de sociedade com alguém, sempre tem um querendo passar o outro para trás.

E por falar no fim do ano, ele já está aí. Esse ano passou muito rápido, onde vou, vejo as pessoas surpresas com a rapidez que os dias vêm passando. Estava dia desses conversando com um motorista, ele contou que antigamente as pessoas falavam que o ano demorava quase três, hoje, você fecha o olho já está no fim do ano rs.

Marco Luque é o convidado do “Provoca” desta terça-feira (10). Em entrevista a Marcelo Tas, o ator e comediante fala sobre família, relacionamento com as filhas, inteligência artificial, futebol na Espanha e outros assuntos. A edição inédita vai ao ar às 22h, na “TV Cultura”.

“Vampira”, foi escrita pelo próprio e com produção de Marquinho no Beat. A canção revela uma faceta mais feroz do cantor Xamã e vem acompanhada de um visualizer, que poderá ser visto em seu canal oficial, no YouTube.

Um encontro muito aguardado pelos fãs do sertanejo aconteceu durante a gravação do DVD “Maria Cecília e Rodolfo – 15 Anos”. Em Belo Horizonte, os artistas registraram o projeto icônico para celebrar o momento único que vivem. Dentre as participações estreladas, João Bosco e Vinicius.

Depois de alguns meses, finalmente consegui tirar do papel um projeto muito bacana, que é fazer entrevista por meio de vídeos. Meu primeiro convidado foi meu amigo e cantor Forzan. Ele canta demais, eu mesmo sou suspeito de falar dele. A entrevista foi ao ar no “JD1 Notícias”. Foi sensacional…

Semana do saco cheio você já viu parar tudo na cidade, todo mundo viaja, é aquela paradeira, mas nossa cidade tem boas opções de bares e lugares para ir. A coluna “Em Alta” fica por aqui, até a próxima. Bom feriado a todos!!!

Por Jhoseff Bulhões.